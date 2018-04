Pd | Fassino | con due linee e due guide non si va avanti | serve chiarimento

Consultare la base del Pd su un governo con il M5s. L'idea di Fassino : Per Piero Fassino il Pd "deve verificare se ci sono le condizioni" per un governo con M5s e dovrà coinvolgere la sua base "in qualunque scelta". In un'intervista alla Stampa, l'ex segretario dei Ds ha auspicato tra i dem "una riflessione che abbia al centro l'interesse dell'Italia", ritenendo che sarebbe "il modo migliore per rilanciare il Pd". "Io penso che ...

ACORDO PD M5S/ Governo - Martina incontra Fico e apre a Di Maio - Fassino si chiede : “Abbiamo alternative?” : Accordo M5S PD, Governo: Martina incontra Fico e apre a Di Maio, i Dem si spaccano: virale l’hashtag #senzadime. Potrebbe scatenarsi la rivolta in seno al Partito Democratico(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 23:49:00 GMT)

Siria : Fassino - serve soluzione politica - Ue parli con una sola voce : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – Una “reazione sanzionatoria non poteva che essere necessaria e inevitabile” dopo quanto accaduto a Douma, ma “noi condividiamo la scelta di non essere stati partecipi e operativi dell’intervento militare in Siria. L’Italia ha sempre perseguito una soluzione politica e negoziale”. Lo ha detto Piero Fassino intervenendo in aula per il Pd nel dibattito dopo l’informativa ...

Siria : Fassino - serve soluzione politica - Ue parli con una sola voce : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – Una “reazione sanzionatoria non poteva che essere necessaria e inevitabile” dopo quanto accaduto a Douma, ma “noi condividiamo la scelta di non essere stati partecipi e operativi dell’intervento militare in Siria. L’Italia ha sempre perseguito una soluzione politica e negoziale”. Lo ha detto Piero Fassino intervenendo in aula per il Pd nel dibattito dopo l’informativa ...

La fase due del Pd secondo Piero Fassino : Roma. Dice il deputato Piero Fassino, tra i fondatori del Pd e già sindaco di Torino, che a quaranta giorni dal voto lo scenario è cambiato. O, meglio, "deve cambiare: le due formazioni che hanno ...