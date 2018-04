Pd | altro che opposizione | vogliono ancora governare e fare premier uno di questi due big

“Mi ha tradito così”. Massimo Boldi sconvolto. L’attore racconta come ha scoperto che la sua compagna aveva un altro. “È un amico : a momenti - mi veniva un infarto” : I panni sporchi andrebbero lavati in casa, ma soprattutto nessuno vorrebbe scoprire un tradimento dalle pagine di un giornale. Eppure ai personaggi della spettacolo capita spesso, ma al di là del clamore mediatico della cosa resta indubbiamente il dolore per un evento così doloroso che alla fine, vip o non vip, è uguale per tutti. Ne sa qualcosa Massimo Boldi che venerdì scorso ha visto su Dagospia le foto della compagna Loredana De Nardis ...

Si è dimesso un altro membro dell’Accademia svedese - che assegna il Nobel per la Letteratura : La scrittrice svedese Sara Stridsberg – uno dei membri dell’Accademia svedese, l’ente che assegna il premio Nobel per la Letteratura – ha fatto sapere venerdì che ha intenzione di dimettersi. Le dimissioni di Stridsberg sono legate allo scandalo delle molestie sessuali The post Si è dimesso un altro membro dell’Accademia svedese, che assegna il Nobel per la Letteratura appeared first on Il Post.

Ceccarini 26 aprile 1998 – Orsato 28 Aprile 2018 : Venti anni dopo lo scandalo si ripete - altro che “Calciopoli” : Calciopoli sembra una barzelletta a confronto: esattamente 20 anni fa, il 26 Aprile 1998, si consumava uno degli scandali più grandi della storia del calcio italiano. Protagonista l’arbitro Ceccarini che in un Juventus-Inter decisivo per lo scudetto, fischiava a senso unico in favore dei bianconeri di fatto regalandogli la partita e il titolo. Adesso, 28 Aprile 2018, la Juve lo scudetto se lo sta giocando con il Napoli ma – ironia ...

“Ermal Meta non sarà in studio”. Amici - ecco il perché dell’assenza del cantante al Serale. Al suo posto Maria De Filippi ha già trovato un altro supernome. I dettagli della vicenda che ha allarmato i fan del programma : Sabato 28 aprile, nella quarta puntata di Amici 2018 Serale, Ermal Meta è assente. Il cantautore, arruolato da Maria De Filippi tra i giudici della Commissione Esterna, stasera non presenzia in studio. Il motivo? Dalle ore 21.00 circa di questa sera l’interprete di canzoni come “A parte te”, “Vietato morire” e “Piccola anima” è impegnato in un concerto. Quando su Canale5 ha inizio il nuovo appuntamento con Amici, più o meno negli stessi ...

Scherma - Coppa del Mondo Tauber 2018 : Chiara Cini ed Elisa Vardaro si fermano ai piedi del podio. altro successo per la russa Inna Deriglazova : L’Italia non sale sul podio nella gara individuale di Tauber (Germania) per la Coppa del Mondo di fioretto femminile. Le due migliori azzurre sono state Chiara Cini ed Elisa Vardaro, eliminate ai quarti. Il successo finale va ancora una volta alla russa Inna Deriglazova che batte di una stoccata l’esperta sudcoreana Jeon Hee Sook (13-12) e sale così a quota quattro vittorie stagionali. Sul terzo gradino del podio troviamo invece due giovani ...

Hewitt - altro che ritiro! Giocherà il doppio a Estoril : ... il vecchio leone di Adelaide ha annunciato l'ennesimo come back , previsto per la prossima settimana sulla terra di Estoril, luogo mai visitato in carriera dall'ex numero uno del mondo: ricevuta una ...

Deraglia treno regionale : “Ecco cosa c’era tra i binari”. Panico e feriti tra i passeggeri : un altro caso che coinvolge le ferrovie italiane : Una gru che appare all’improvviso all’orizzonte, di fronte agli occhi del capotreno sotto choc. E il treno che Deraglia non riuscendo a evitare quell’ostacolo che non doveva essere presente sui binari, scatenando il Panico tra i passeggeri. Un incidente che ha coinvolto i passeggeri che erano saliti sul convoglio ferroviario partito da Savona in direzione Torino alle 12.43, il numero 10130. Tutto è accaduto nel ...

Napoli - il piano del Monaco per Sarri. E spunta anche un altro club... : Il Monaco fa sul serio per Maurizio Sarri . Come scrive il Corriere dello Sport , il club del Principato è pronto a pagare la clausola da 8 milioni di euro presente sul contratto del tecnico del Napoli. Non solo i biancorossi, però, sull'ex Empoli: anche lo Zenit ci pensa.

“Ecco chi doveva essere don Matteo”. Che retroscena! Dopo 11 edizioni si scopre che la parte del prete non era destinata a Terence Hill - ma a un altro grande nome della tv : Una delle serie televisive più amate e attese dagli italiani ogni volta che la notizia di una nuova stagione in arrivo fa capolino sulle pagine dei giornali. E un personaggio entrato ormai definitivamente nell’immaginario collettivo, già al centro di migliaia di meme in rete. Parliamo ovviamente di Don Matteo, la Fiction di Rai Uno con Terence Hill e Nino Frassica che racconta le avventure di Don Matteo Boldini, parroco di Spoleto ...

Banche : Pd Veneto - per Fondo risarcimenti non si perda altro tempo : Venezia, 26 apr. (AdnKronos) - “I rimborsi per le vittime dei reati finanziari dovrebbero finalmente partire, la Regione Veneto faccia la propria parte affinché le operazioni siano rapide: ci sono persone che attendono da ormai cinque anni. Per questo auspichiamo l’apertura di almeno due sedi ad hoc

altro che diritti umani : questa è la Corte di Erode : A differenza dei colleghi britannici i 47 giudici di Strasburgo appartengono ad un'istituzione chiamata a decidere non nel nome della scienza e non solo nel nome del Diritto, ma anche, e soprattutto, ...

Gasparri vs d’Esposito : “Fico? Un cialtrone che fa il buffone a piedi con la scorta”. “Lei era anti-sistema ed è finito con Berlusconi” : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Fabrizio d’Esposito, e il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. La polemica nasce da un post pubblicato su Facebook da Gasparri, che deplora ferocemente il presidente della Camera, Roberto Fico, reo di essersi recato ieri al Quirinale a piedi con la scorta al seguito: “Tutti quegli uomini della sicurezza sono stati costretti ad assecondare questa ...