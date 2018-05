Patrizia Bonetti fidanzato | la vita privata della concorrente del GF 2018 ex di Gianluca

gossippiu

(Di lunedì 30 aprile 2018)ha un! Ladel Grande Fratelloha vuotato il sacco pubblicamente e ha rivelato cosa succede realmente nella sua: è fidanzata, o comunque c'è una persona che potrebbe diventare il suoe che sta frequentando. Potrebbe essere una sorpresa per qualcuno, soprattutto per chi ha seguito di tanto in tanto la diretta e l'ha vista avvicinarsi a Luigi Favoloso; e non dimentichiamo che la, ex fidanzata diVacchi e non solo, è entrata al GF 15 dicendo di essere single, o almeno questo c'è scritto nella sua scheda di presentazione, ma ha chiarito sin dalla prima sera di non essere libera.Si conoscono i suoi ex fidanzati famosi, ma non si sa praticamente nulla sull'attualedi: al Grande Fratello, la giovane studentessa bolognese ha rivelato pochi giorni fa di essere impegnata, dopo ...