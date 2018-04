Passione calcio | il tifoso è diffidato e non può entrare allo stadio | ma guarda la

Volete guadagnare con la vostra Passione ? Ecco KickOffers - il fantacalcio che si gioca in Borsa : Noi siamo la società delle prime volte e vogliamo pensare che, anche in questo caso, spingeremo altri club a entrare in questo mondo '. Il 4 aprile verrà svelato il nome del primo calciatore ...

“Ciao Marco”. Dopo Davide Astori - un altro calciatore morto : 32 anni. Poco dopo il dramma del capitano viola - un altro lutto sconvolge il mondo del calcio. Stessa età - stessa Passione e una compagna da anni. E ora giocheranno insieme tra le nuvole. Tristezza : dopo Davide Astori , il mondo del calcio piange un altro giocatore. Proprio nello stesso giorno in cui una fila lunghissime di persone, note e non, attendeva il feretro al centro tecnico federale di Coverciano per dare un ultimo saluto al capitano viola , a pochi chilometri di distanza, nella chiesa di San Pietro e Paolo a Iolo, frazione di Prato, veniva celebrato il funerale di Marco Longo, attaccante dell’Aglianese, un club nel ...

Dani Alves - non solo calcio : ecco l’altra Passione dell’ex Juventus [VIDEO] : L’esperienza con la maglia della Juventus è stata altalenante, Dani Alves adesso prova ad essere protagonista con il Psg. La Ligue 1 può essere considerata già in cassaforte mentre per superare il turno in Champions League serve l’impresa contro il Real Madrid ma la squadra francese ha tutte le carte in regola per ottenere il pass per i quarti di finale della competizione. Dani Alves fa sempre molto parlare non solo per le ...