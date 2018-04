Parma | cacciata dall’università perché allatta il figlio L’ateneo | “Faremo i dovuti

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 aprile 2018)re un neonato è una “scena” che può urtare la “sensibilità” degli studenti. È con queste motivazioni che una vigilante dell’università diha allontanato Olha Zdyrko, una mamma 27enne, dopo che si era fermata sotto il porticato di via d’Azeglio per la consueta poppata del. L’episodio è stato raccontato dalla stessa donna e dal compagno in una lettera inviata alla Gazzetta di. L’ateneo emiliano intanto si scusa e annuncia “accertamenti sul deplorevole episodio”. “Quella signora ha insistito così tanto che alla fine mi sono arrabbiato”, si sfoga intervistato dal Corriere della Sera Simon Younes, il padre del neonato. “Continuava a dire: ve lo chiedo gentilmente. Ma quale gentilezza c’è nel dirci che un’area universitaria ‘non è adatta a queste scene’? Che cosa ...