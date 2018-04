Parma | allatta bambino al seno in università | allontanata L' Ateneo chiede scusa | succede

Parma - allatta in università : allontanata per non turbare la sensibilità degli studenti : Parma, allatta in università: allontanata per non turbare la sensibilità degli studenti Dopo la denuncia dell’accaduto alla stampa locale, le scuse dell’ateneo: “Creeremo 3 spazi dove le donne potranno allattare e accudire i propri bambini” Continua a leggere

Parma - ALLATTA BAMBINO AL SENO IN UNIVERSITÀ : ALLONTANATA/ Ateneo annuncia accertamenti - lo sfogo del padre : PARMA, ALLATTA BAMBINO al SENO in UNIVERSITÀ: madre 27enne viene cacciata da guardia privata "per non urtare sensibilità degli studenti". Il caso e la replica dell'Ateneo "gesto deplorevole"(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 13:51:00 GMT)

Parma - allatta bambino al seno in Università/ Mamma 27enne cacciata per “non urtare gli studenti” : Parma, allatta bambino al seno in Università: madre 27enne viene cacciata da guardia privata "per non urtare sensibilità degli studenti". Il caso e la replica dell'Ateneo "gesto deplorevole"(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 13:01:00 GMT)

Parma - cacciata dall’università perché allatta il figlio. L’ateneo : “Faremo i dovuti accertamenti” : allattare un neonato è una “scena” che può urtare la “sensibilità” degli studenti. È con queste motivazioni che una vigilante dell’università di Parma ha allontanato Olha Zdyrko, una mamma 27enne, dopo che si era fermata sotto il porticato di via d’Azeglio per la consueta poppata del figlio. L’episodio è stato raccontato dalla stessa donna e dal compagno in una lettera inviata alla Gazzetta di Parma. ...