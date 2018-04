Parlamento fermo e in ferie Funziona solo la busta paga

ilgiornale

(Di lunedì 30 aprile 2018) Senza governo anche ilè in stallo. Deputati e senatori, che già hanno preso il loro posto sugli scranni di Montecitorio e Palazzo Madama, in assenza di un esecutivo non possono praticamente lavorare. Come ricorda Openpolis, successe anche 5 anni fa, quando passò un mese dall'insediamento degli eletti prima che si formasse il governo Letta. La situazione è di paralisi totale, soprattutto perché alcuni organismi, importantissimi per la gestione di alcune attività, non possono di fatto partire senza che premier e ministri siano stati individuati. È il caso di realtà che come presidenti dovranno avere soggetti individuati dalla maggioranza, oppure, di altre in cui l'opposizione avrà, per prassi, un maggiore peso specifico. Ma non essendo attualmente individuabili né la prima, né la seconda, il risultato è che risulta estremamente difficile far partire l'attività parlamentare. ...