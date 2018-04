Parco Nazionale dell’Aspromonte | si “illumina” Precacore | borgo antico di Samo

Il Parco alla Fiera internazionale del Birdwatching : Tantissime le iniziative in programma: workshop fotografici, concorsi per fotografia e documentari ambientali, lezioni di Birdwatching, lectures, spettacoli e visite guidate Tra queste anche il ...

Parco Nazionale dell’Aspromonte : riqualificazione dell’antico borgo di Precacore - nuovo impianto di illuminazione a risparmio energetico : Giovedì 26 Aprile alle ore 20:30 verrà inaugurato il nuovo impianto di illuminazione a risparmio energetico nel borgo di Precacore a Samo, finanziato dall’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e realizzato dall’Amministrazione Comunale in attuazione dell’Accordo di Programma tra l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e il Comune per la riqualificazione dell’antico borgo di Precacore. L'articolo Parco Nazionale dell’Aspromonte: riqualificazione ...

Giornata della Terra : il Parco dell’Aspromonte “merita di stare nel network dei geositi di rilevanza internazionale” : “Nell’Earth Day, la Giornata mondiale per la Tutela dell’ambiente e la salvaguardia del pianeta, da rappresentante istituzionale, anche del territorio reggino – spiega Maria Tripodi, deputata di Forza Italia – mi e’ sembrato opportuno fare un atto concreto e firmare il mio sostegno alla candidatura del Parco nazionale d’Aspromonte alla Rete Unesco Global Geoparks, aderendo all’appello dei vertici ...

Le bellezze del Parco Nazionale dell'Aspromonte di scena a Fico : Questa settimana, infatti, allo stand della Regione Calabria, si potranno conoscere e degustare i sapori e la storia del territorio ma non solo: risorse, economia, usi e costumi delle diverse ...

Parco Nazionale d’Abruzzo - giovane orso muore dopo l’iniezione per la cattura : Un giovane orso bruno è morto durante l’operazione di cattura nel Parco nazionale d’Abruzzo. Ad ucciderlo è stata l’iniezione di anestetico usata per la cattura. Un’operazione di routine, effettuata eseguendo il protocollo “ampiamente collaudato”, dicono dalla direzione. Eppure fin dai primi momenti l’animale, un esemplare di Marsicano, “ha manifestato problemi respiratori“. La squadra ha ...

L'Ente Parco Nazionale del Circeo avvia la riqualificazione dei sentieri del promontorio : Il progetto, aggiudicato a seguito di espletamento di una procedura in economia ai sensi del D.lgs 50/2016 ad un raggruppamento coordinato dalla Società StudioSilva S.r.l. di Bologna, ha effettuato ...

Concorso 30 Guardie Forestali e assunzioni Parco Nazionale : info e requisiti Video : Nuove opportunita' lavorative per chi è alla ricerca di un Concorso [Video] in qualita' di guardia forestale e per ricoprire un ruolo professionale presso un Parco Nazionale. A re, le info e i requisiti per poter accedere ai rispettivi bandi. Concorso guardia forestale: 30 assunzioni Concorso pubblico, per titoli ed esami indetto dalla provincia autonoma di Trento, per il reclutamento di 30 posti di Agente Forestale con contratto a tempo ...

WWF : 5 ranger e una guida uccisi nel Parco Nazionale dei Vulcani nella Repubblica Democratica del Congo : Continuano a morire gli eroi della natura nel Parco Nazionale dei Vulcani Virunga, nella Repubblica Democratica del Congo. Quella di ieri è stata la strage più drammatica dall’inizio della storia del Parco: sono stati massacrati in un’imboscata 5 ranger insieme ad una guida. Un sesto ranger è stato ferito gravemente ed attualmente è sottoposto a cure. Tutte le vittime erano giovani tra i 22 e i 30 anni. nella difesa del Parco, con una escalation ...