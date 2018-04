Papa Francesco il 1 maggio al Divino Amore

Paolo Borrometi incontra Papa Francesco : udienza privata con il Pontefice : ... da parte del Pontefice, che suggella la settimana di mobilitazione, dal 25 aprile al 1 maggio, per sostenere i cronisti minacciati e rimettere al centro dell agenda politica e mediatica il tema del ...

Katy Perry e Orlando Bloom a Roma incontrano Papa Francesco a un mese dal concerto di Bologna (foto e video) : Vacanza d'amore e cultura per Katy Perry e Orlando Bloom a Roma: la star californiana è arrivata a Roma col fidanzato, la mamma Mary Hudson e il suo manager, per godersi la città a un mese dell'unico concerto italiano del suo Witness Tour previsto a Bologna all'inizio di giugno. La cantante ha avuto la possibilità di incontrare Papa Francesco durante un'udienza in Vaticano sabato pomeriggio, in occasione della conferenza internazionale Unite ...

Alfie Evans - c’è chi punta il dito contro Papa Francesco. Ma le accuse sono false : Alfie Evans è riuscito a far fermare, seppure per alcuni giorni, il mondo. E a far riflettere un’umanità assai diversa e troppo spesso distratta dall’effimero che non si rende conto che la vita corre velocissima, come quella di questo bambino di 23 mesi affetto da una grave quanto ignota patologia neurodegenerativa. Neppure gli appelli e i gesti concreti di Papa Francesco, al quale si era rivolto il papà di Alfie, sono bastati per portare il ...

Papa Francesco : 'Il primo maggio sarò al Divino Amore. Pregherò per la Siria' : Papa Francesco, nei saluti ai fedeli in Piazza San Pietro per il Regina Coeli, ha parlato della sua prossima visita al Divino Amore di Roma: 'Dopodomani, primo maggio, nel pomeriggio inizierò il Mese ...

Coree - Papa Francesco : "Prego perché le speranze di pace non siano deluse" : Il Pontefice parla dello storico summit tra Kim Jong-un e Moon Jae-in, speranza per futuro di pace e fraterna amicizia non siano deluse

Papa Francesco incontra le vittime di abusi. E la sua è un’autocritica radicale e pubblica : Papa Francesco ha dedicato questo weekend a incontri separati con tre vittime di un noto prete-predatore cileno: Fernando Karadima, carismatico animatore di parrocchia a Santiago del Cile, privato finalmente della tonaca nel 2011 dopo anni di vergognosi insabbiamenti. Per Francesco l’appuntamento con Juan Carlos Cruz, James Hamilton e Josè Andres Murillo, ospiti nella sua residenza Santa Marta, rappresenta un momento particolarissimo del ...

Katy Perry e Orlando Bloom incontrano Papa Francesco : Katy Perry e Orlando Bloom hanno incontrato Papa Francesco in Vaticano, in occasione della Conferenza internazionale sulla medicina rigenerativa, dal titolo Unite To Cure A Global Health Care Initiative. La cantante, vestita di nero e col capo coperto, come prevede il cerimoniale della Santa Sede, e l’attore erano tra i medici, gli scienziati, i pazienti, i filantropi e i funzionari governativi, che hanno partecipato all’ultima ...

Papa Francesco : "La scienza deve rispettare dei limiti" : Nel giorno della morte del piccolo Alfie Evans, vicenda in cui il Vaticano era entrato a gamba tesa offrendo il proprio supporto ai genitori del bimbo e un posto all'ospedale Bambin Gesù legato proprio alla Santa Sede, Papa Francesco è intervento alla Conferenza internazionale promossa dal Pontificio Consiglio della Cultura e ha speso ben più di qualche parola sulla scienza e i limite che questa deve avere, secondo la Chiesa, "per il bene ...

"Sono profondamente toccato dalla morte del piccolo Alfie", lo scrive sul suo profilo Twitter Papa Francesco, aggiungendo: "Oggi prego specialmente per i suoi genitori, mentre Dio Padre lo accoglie nel suo tenero abbraccio". Alfie Evans, 23 mesi, affetto da una grave patologia neurodegenerativa