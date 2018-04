Palermo | inaugurata ‘Casa Apriti cuore’

meteoweb.eu

(Di lunedì 30 aprile 2018), 30 apr. (AdnKronos) – Oggi, alla presenza del sindaco di, Leoluca Orlando, e dell’assessore alla Cittadinanza sociale, Giuseppe Mattina, è statain via Emilia la “CasaCuore”. L’appartamento, affidato all’associazioneCuore onlus di, sarà utilizzato per la realizzazione di percorsi di Housing First rivolti a giovani. Il progetto nasce come risposta al bisogno di offrire possibilità d’inserimento sociale partendo dal bisogno primario di avere una casa e riguarderà sei ragazzi italiani e stranieri che hanno concluso il loro percorso all’interno di strutture residenziali e che verranno accompagnati nella costruzione di una realtà autonoma abitativa, lavorativa e relazionale.L’Housing First è “un approccio innovativo nelle politiche di contrasto alla grave emarginazione che prevede ...