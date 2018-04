Palermo : inaugurata ‘Casa Apriti cuore’ : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) – Oggi, alla presenza del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e dell’assessore alla Cittadinanza sociale, Giuseppe Mattina, è stata inaugurata in via Emilia la “Casa Apriti Cuore”. L’appartamento, affidato all’associazione Apriti Cuore onlus di Palermo, sarà utilizzato per la realizzazione di percorsi di Housing First rivolti a giovani. Il progetto nasce come risposta al bisogno ...