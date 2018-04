P7 | il misterioso gioco di Remedy verrà mostrato durante l' E3

eurogamer

(Di lunedì 30 aprile 2018) Nel corso degli anni i ragazzi diEntertainment hanno regalato al mondo videoludico perle come Max Payne e Alan Wake.Ora tutti i fan dello studio si stanno chiedendo cosa sia Project 7 o P7, titolo con cui lo studio di Sam Lake ha stuzzicato la curiosità dei giocatori da più di un anno. Di cosa si tratterà? Purtroppo al momento non conosciamo la risposta ma di sicuro lo scopriremol'E3 2018 che si terrà dal 12 al 14 giugno a Los Angeles. Vi ricordiamo inoltre che il team scandinavo sta lavorando alla campagna per giocatore singolo per il suo (non ancora annunciato) free to play CrossFire 2.Come riportato da VG247.com,ha siglato un accordo con il publisher 505 Games, che ha confermato la presenza di Project 7l'evento, è inoltre presumibile pensare che il titolo sarà rilasciato su PC, Xbox One e PS4.Read more…