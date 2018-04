Ostia | ' Vietato tuffarsi dal pontile' | ma nessuno rispetta il divieto

ilmessaggero

: RT @notiveri: #Ostia, il cronista di #Report aggredito dal presidente di Federbalneari | VIDEO: Vietato chiedere sulle concessioni balneari… - antoninobill : RT @notiveri: #Ostia, il cronista di #Report aggredito dal presidente di Federbalneari | VIDEO: Vietato chiedere sulle concessioni balneari… - gispedicato : RT @notiveri: #Ostia, il cronista di #Report aggredito dal presidente di Federbalneari | VIDEO: Vietato chiedere sulle concessioni balneari… - notiveri : #Ostia, il cronista di #Report aggredito dal presidente di Federbalneari | VIDEO: Vietato chiedere sulle concession… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Il cartello vicino alparla chiaro: 'Pericolo,', ripetuto anche in inglese. Ma non serve a nulla. Anche ieri, nella bellissima domenica di sole in un aprile quasi estivo, ...