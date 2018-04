Ospedale del Mare | autorizzati gli atterraggi dell' elisoccorso

Bloccata in un bagno dell'Ospedale - la liberano i vigili del fuoco : BRINDISI - Va a fare visita ad una amica ricoverata, ma resta intrappolata in un bagno di servizio nell'ospedale Perrino. Un'ora di stress e paura per una donna brindisina di 65 anni, oggi pomeriggio, ...

Riapre il Cup dell’Ospedale Molinette di Torino : Dal 2 maggio prossimo verrà riaperto al pubblico il CUP (Centro unico di prenotazione) dell’ospedale Molinette di Torino. A renderlo noto la Città

Addio al piccolo Alfie Evans : un giardino della memoria accanto all’Ospedale : Addio al piccolo Alfie Evans: un giardino della memoria sta sorgendo, spontaneamente, a ridosso dell’ospedale Alder Hey di Liverpool in ricordo del piccolo. Giocattoli, fiori, foto, messaggi commoventi e palloncini si accumulano in queste ore come in un piccolo mausoleo colorato. La gente ha iniziato ad arrivare di buon’ora alla spicciolata, mentre si spargeva la notizia della morte di Alfie: molti piangono, qualcuno si abbraccia o ...

L'ipocrisia dell'Ospedale che rimanda al boia nazista : ... la selezione eugenetica della specie va avanti, ma nel disinteresse di tutti, anzi con il plauso di un mondo cinico e diabolico. Da Sparta alla civile Gran Bretagna , passando per il Terzo Reich, le ...

Troppo gravi le ferite dello scontro stradale - muore in Ospedale dopo due settimane : dopo due settimane di agonia, è morto in ospedale a Cesena un 24enne che la sera del 10 aprile scorso ha avuto un incidente a Ravenna in sella a uno scooter di grossa cilindrata. La vittima è Mohamed ...

Studente punta il laser negli occhi del professore che finisce all'Ospedale : un solo giorno di sospensione : L'ennesimo episodio di violenza nei confronti di un professore arriva da Aprilia, in provincia di Latina. Uno Studente dell'istituto comprensivo Giacomo Matteotti ha puntato il laser negli...

"Alfie ostaggio dell'Ospedale". Ma ora i genitori chiedono silenzio : 'Chiedo al Papa di venire qui per rendersi conto di cosa sta accadendo, venga a vedere come mio figlio è ostaggio di questo ospedale'. Ha il volto provato da giorni e notti di battaglie a fianco del ...

Sanremo - tentato omicida evade dall’Ospedale con le manette. Caccia all’uomo nella città del Festival : evade dal’ospedale con le manette ai polsi, è Caccia all’uomo dalle prime ore della mattinata a Sanremo. Ad eludere i controlli della polizia penitenziaria è stato un giovane detenuto che stava scontando una condanna definitiva per tentato omicidio nel carcere di Valle Armea. L’uomo, 24 anni, marocchino, si sarebbe sottratto alla custodia degli age...

Alfie Evans - l’avvocato dell’Ospedale di Liverpool : “Nessuna nuova evidenza” : L’avvocato dell’Alder Hey Children’s Hospital di Liverpool ha ribadito anche oggi, di fronte alla Corte d’Appello di Londra, l’opposizione dell’ospedale al trasferimento del piccolo Alfie Evans in Italia. Secondo l’avvocato Mylonas, i legali dei genitori “non hanno presentato nuove evidenze” e in passato avevano accettato il quadro clinico tracciato dai medici britannici sui danni – ...

Tornano stasera sul palco gli Angels Gospel : alle 21 spettacolo di beneficenza a S.Domenico - ricavato per l'Oncologia dell'Ospedale di ... : Il concerto sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma streaming Arancia live. Gubbio/Gualdo Tadino 25/04/2018 11:46 Redazione

Caso Alfie - l’Ospedale Bambin Gesù : “Aspettiamo la decisione del giudice - ma siamo pronti a prendere il piccolo” : “Ho appena parlato con il Colonnello Schiavo dell’Ambasciata italiana a Londra per chiedere di quale attrezzature noi avremmo bisogno per il trasporto di Alfie in Italia. E’ tutto pronto, ma dobbiamo aspettare la decisione del giudice. Il Bambino nelle ultime ore ha dimostrato di essere forte ed è chiaro che i giudici dovranno tenere conto di questi fatti e fare qualcosa di più attivo”. Ad affermarlo all’Adnkronos ...

GEORGE H. BUSH RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA / Era stato in Ospedale durante l'ultima degenza della moglie : GEORGE BUSH RICOVERATO in ospedale: l'ex presidente Usa, 93 anni, all'indomani dei funerali della moglie Barbara ha contratto un'infezione nel sangue cui è seguita una sepsi. (Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 15:29:00 GMT)

Kate Middleton : ecco perché è uscita dall’Ospedale così presto dopo la nascita del terzo Royal Baby : Sono passate solo sette ore tra quando Kate Middleton ha dato alla luce il terzo Royal Baby alle 11:01 della mattina del 23 aprile a quando è uscita dall'ospedale per presentare il piccolo al mondo. In Italia, le neomamme restano in ospedale per una media di due giorni dopo il parto, mentre in Inghilterra la media è di un giorno e mezzo (secondo il Guardian, il programma post parto più corto fa risparmiare soldi alla sanità pubblica) e le donne ...