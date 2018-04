Oroscopo Ada Alberti a Mattino 5 | previsioni della settimana

lanostratv

: RT @pomeriggio5: Pronti per il weekend? Ecco l'oroscopo di Ada Alberti a #Pomeriggio5 - pascaziomarco : RT @pomeriggio5: Pronti per il weekend? Ecco l'oroscopo di Ada Alberti a #Pomeriggio5 - notizie_star : Ada Alberti, oroscopo del weekend del 28 e 29 aprile: - pomeriggio5 : Pronti per il weekend? Ecco l'oroscopo di Ada Alberti a #Pomeriggio5 -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Ada5: le stelle di oggi Oggi lunedì 30 aprileCinque si è concluso con il consuetole di Ada. E’ stata assoluta protagonista dell’ultimo segmento di trasmissione dedicato allo spettacolo e al mondo del gossip. L’astrologa di Canale 5 ha svelato leastrologichesegno per segno, parlandosfera lavorativa e sentimentale, elargendo utili consigli a chi vuole agire e a chi invece preferisce restare fermo un giro, aspettando tempi e pianeti più favorevoli. Scopriamo quindi leastrologiche dei primi sei segni dello zodiaco. Ariete: è il segno degli imprevisti, potrebbe addirittura arrivare un incarico lungamente atteso. Ottima la giornata di giovedì. Toro: non è lagiusta per prendere decisioni. Usare l’estro e la genialità per mettere in ordine ...