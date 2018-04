optimaitalia

: Orme di Albert è un sogno realizzato con Warner Music: nell'album il padre scomparso e la storia di un senzatetto… - OptiMagazine : Orme di Albert è un sogno realizzato con Warner Music: nell'album il padre scomparso e la storia di un senzatetto… - MariaGr13687435 : RT @ARTeSELEZIONE: @MaurilioVitto @SimonaMascaro @Rebeka80721106 @rosellima46 @DavLucia @paoloigna1 @EnricoCastrovil @yianniseinstein @ceco… - tedoedo1 : RT @WARNERMUSICIT: Albert ha 20 anni e il suo sogno era pubblicare un album con una major. Ha partecipato a ‘Da Qui A Un Anno’ su @realtime… -

(Di lunedì 30 aprile 2018)diè unche si realizza. La storia dell’ambizione di un giovane artista che firma un contratto conraggiunge il canale TV Real Time.è tra i protagonisti della prima edizione di Da qui a un anno, condotto da Sere Rossi sul canale 31 del digital terrestre e in un anno hail desiderio di rilasciare un vero disco di inediti.arriva dopo l'esordi con Alter Ego, un progetto autoprodotto. A proposito diracconta:"Questo album è moltoale e melodico rispetto ad Alter Ego,è un disco più completo, un'evoluzione di Alter Ego, un disco che mi auguro arrivi a più persone".Non solo rap ma un po' di tutto troviamo in, anticipato dal singolo Vedo, una canzone molto profonda dedicata ed ispirata da suoha perso ilnel 2013 e in Vedo ha voluto raccontare un rapporto a distanza tra due persone ...