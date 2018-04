Opel Grandland X | nuovo diesel 1 5 Euro 6d-temp

Opel Grandland X - A listino il nuovo 1.5 diesel : La Opel allarga l'offerta di motorizzazioni disponibili per la Grandland X introducendo un nuovo quattro cilindri diesel da 1.5 litri che andrà a sostituire il 1.6 Ecotec da 120 CV che, fino a ora, rivestiva il ruolo di motore a gasolio d'ingresso gamma. La nuova unità è già ordinabile nelle concessionarie del marchio tedesco con prezzi a partire da 28.700 euro in quattro diversi allestimenti, Advance, Business, Innovation e Ultimate.Scende la ...

Grandland X - Opel a tutto gas" : Anche le ingombranti attrezzature per gli sport acquatici possono essere trasportate con facilità sul tetto. Il sistema per trasportare le tavole da surf può essere fissato rapidamente e facilmente ...

Alla scoperta dei pratici accessori per Opel Grandland X : Grandland X cattura subito l'attenzione per il suo aspetto sportivo ed elegante con il caratteristico look da SUV. Nella scia di modelli di grande successo come Mokka X e Crossland X, anche l'ultimo membro della famiglia X...