ilfattoquotidiano

: Ologrammi, la tecnologia adesso è alla portata di tutti. La dimostrazione alla fiera di… - TutteLeNotizie : Ologrammi, la tecnologia adesso è alla portata di tutti. La dimostrazione alla fiera di… - elisavola : RT @TEDxTorino: Dopo la fine della storia… L’inizio della fine o la fine dell’inizio? Nella seconda sessione del #TED2018 si parla di #demo… - flasktodo : RT @TEDxTorino: Dopo la fine della storia… L’inizio della fine o la fine dell’inizio? Nella seconda sessione del #TED2018 si parla di #demo… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Durante una convention a Hong Kong sulle innovazioni tecnologiche, una ragazza mostra al pubblico un proiettore olografico con luci a Led in grado di far prender vita a svariate immagini tridimensionali. Il proiettore come si può ben vedere rappresenta l’arma in più per la pubblicità del futuro. Tra la carrellata di immagini appaiono scarpe sportive, bottiglie di Coca Cola ed Happy Meal di Mac Donald. Per chi non fosse ancora soddisfatto c’è pure spazio per due icone intramontabili: Pikachu e Super Mario L'articolo, ladi. Ladi Hong Kong lascia a bocca aperta proviene da Il Fatto Quotidiano.