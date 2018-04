“Olio bollente in faccia a quella” Grande Fratello choc Stavolta è troppo | il reality

caffeinamagazine

(Di lunedì 30 aprile 2018) Alsembra che tutta la situazione sia completamente fuori controllo. In attesa della diretta della terza puntata, sono già tanti i problemi per la produzione. Il polverone in settimana è stato altissimi a causa di diverse situazioni critiche. Sono tanti i provvedimenti annunciati da Barbara D’Urso, mentre continuano le azioni di bullismo contro Aida Nizar. Durante una conversazione in giardino, il “branco” parlava di organizzare un gavettone ai danni di Aida Nizar. Barbara D’Urso. però, ha annunciato: “Ci saranno provvedimenti”. Quello che in teroia dovrebbe essere uno scherzo goliardico, si è trasformato in qualcosa di più grave, secondo alcuni telespettatori che si sono riversati su twitter, sembrerebbe che Luigi Favoloso, nel commentare lo scherzo abbia detto: “Se avessi dell’acido sarebbe meglio”. (Continua ...