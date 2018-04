Olbia | maltempo | rinviato il concerto del Primo Maggio

Maltempo - niente scuole chiuse a Olbia : domani 28 Febbraio si torna a scuola : scuole aperte domani a Olbia eccezion fatta per quelle della frazione collinare di Berchideddu. Lo ha stabilito il sindaco Settimo Nizzi con una ordinanza firmata in serata. Nel frattempo il primo cittadino fa un bilancio della giornata caratterizzata dall’abbondante nevicata della notte. “Subito dopo aver ricevuto il bollettino meteo che annunciava la neve per oggi, abbiamo deciso di adottare diverse misure precauzionali – ...