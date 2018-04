Occhi puntati sul Friuli | il centrodestra pesa l' equilibrio tra gli alleati

Nord Corea - Occhi puntati sul summit con Trump per l'addio al nucleare : Dopo lo storico incontro fra i presidenti delle due Coree, il processo di denuclearizzazione del regime di Kim Jong-un passa per un appuntamento cruciale: il summit con Donald Trump. Sarà il confronto ...

Ilva-Alitalia - si torna al tavolo. Mercati - Occhi puntati sulla Bce : Draghi parteciperà anche al summit dell'Eurogruppo di venerdì a Sofia , Bulgaria, , che vedrà riuniti i ministri dell'Economia e delle Finanze della zona euro. In settimana, poi, la riunione della ...

Fincantieri - Occhi puntati sul cantiere navale Mariotti : Genova - Il piano di espansione di Fincantieri in Europa potrebbe continuare anche dopo l'ingresso del gruppo italiano nel capitale di Stx France. Secondo quanto risulta al Secolo XIX-The ...

“Senza vergogna”. GF - Simone Coccia l’ha fatta grossa. Occhi del pubblico sempre più puntati su di lui. Stavolta - però - ‘non si è regolato’… E sul web già volano le immagini del fattaccio : Sul fatto che le dimensioni contino o meno si discute ormai da tempo immemore, argomento per eccellenza da rispolverare soprattutto tra gli amici più intimi, lontano da orecchie indiscrete. Di sicuro hanno la loro importanza all’interno della casa del Grande Fratello, dove i siparietti a luci rosse sotto la doccia fanno da gradito intermezzo alle continue discussioni che già stanno animando la vita degli inquilini, mai come in questa ...

Spettacolo in cielo : al crepuscolo Occhi puntati sulla Luna per ammirare la “luce cinerea” : Il cielo di Aprile ci riserva un fenomeno astronomico degno di nota: in questi giorni al crepuscolo è possibile ammirare il suggestivo fenomeno della “luce cinerea“, descritto per la prima volta da Leonardo Da Vinci. In sostanza, la luce solare viene riflessa dalla Terra e ciò rende visibile, accanto alla falce luminosa della Luna, anche la parte al buio del disco, facendole assumere una sfumatura grigio-azzurro. La luce cinerea è un ...

“Fuori dagli studi…”. L’Isola è finita - ma la guerra tra Alessia Marcuzzi e Eva Henger no. Occhi puntati sulla conduttrice… : Con il trionfo di Nino Formicola si è conclusa l’edizione 2018 delL’Isola dei Famosi. Un’edizione discussa, che spesso ha lasciato l’Honduras per trasferirsi negli studi televisivi. Gli ascolti in calo, il presunto allontanamento di Alessia Marcuzzi dal timone del programma, gli infortuni di Giucac e Craig e poi lei, la madre di tutte le chiacchiere che ha fatto sobbalzare la direzione e gli spettatori a casa con commenti al vetriolo ...

Porcellana è il nuovo singolo di Noemi - Occhi puntati sugli attacchi di panico : audio e testo : Il nuovo singolo di Noemi è Porcellana. Il tema affrontato nel prossimo brano in radio da La luna è quello delicato sugli attacchi di panico, del quale l'artista si è già definita ferrata. Porcellana arriva dopo il Festival di Sanremo 2018, nel quale l'artista si è presentata con Non smettere mai di cercarmi. Già nota la cover del brano, atteso in rotazione radiofonica a partire dal 13 aprile. Queste le parole con le quali Noemi ha ...

Premier - Occhi puntati su City-United. Guardiola può vincere il titolo nel derby : MANCHESTER CITY-MANCHESTER UNITED , sabato ore 18.30, diretta su Sky Sport 3 HD, Il derby più atteso, quello che potrebbe consegnare il titolo della Premier a Pep Guardiola, in caso di vittoria del ...

“Deve rassegnarsi”. Isola - la verità sulla Marcuzzi. La tredicesima edizione del reality sta mettendo a dura prova la conduttrice che ormai non ce la fa più. Ha tutti gli Occhi puntati addosso e Simona Ventura - spesso chiamata in causa - ha deciso di intervenire : La tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi è stata una delle più ricche di polemiche. Tutto è iniziato durante la seconda puntata del reality quando Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato marijuana quando tutti erano ancora in villa e il reality non era ancora iniziato ufficialmente. Poi ci sono state mille discussioni, polemiche, accuse, tentativi (da parte di Striscia la notizia) di gettare ulteriore fango sul programma e la ...

Alzheimer : Occhi puntati sulla proteina tau : Tra qualche mese, un team dell'Università di Antioquia coordinato dal neurologo Francisco Lopera sarà tra i primi al mondo a studiare, su quella popolazione, la velocità di diffusione e l'abbondanza ...

Roma - Occhi puntati su Meyer gioiellino dello Shalke : A parlare è ancora Monchi, stavolta a Fox Sport. Come al solito, il ds prova a schivare le domande sul mercato in uscita. Se nell'incontro tenuto mercoledì con la stampa estera a Roma, lo spagnolo si ...

A Pasqua Occhi puntati al cielo - la Tiangong-1 potrebbe schiantarsi sull'Italia : - ha spiegato Luciano Anselmo, dell'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 'A. Faedo' del Consiglio nazionale delle Ricerche , Cnr, -. Comincerà da quel momento un progressivo processo di ...

Mercato - Inter : Occhi puntati su due talenti del Lipsia. Ma servono 70 mln : Due, al prezzo di tre. Eppure sarebbe un affare. Stando a quanto riportato dalla Sport Bild l'Inter si starebbe muovendo per Emil Forsberg e Marcel Sabitzer, entrambi del Lipsia. Durante l'ultimo turno di campionato, nel quale la squadra controllata dalla RB ha battuto il Bayern, ...

Calciomercato Milan - Occhi puntati su Saint-Maximin : MilanO - Il Milan ha messo gli occhi sul 'pupillo' di Mario Balotelli, il 21enne esterno d'attacco Allan Saint-Maximin , suo compagno nel Nizza . Per tranquillizzare i tifosi rossoneri va detto che ...