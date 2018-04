Nuovo record per Xbox Live | raggiunti i 59 milioni di utenti attivi

Post Malone - il suo Nuovo album "Beerbongs & Bentleys" fa record su Spotify. TRACKLIST : Il servizio di streaming ha fatto sapere che in un solo giorno l'album è stato ascoltato 78.744.748 volte nel mondo: un record assoluto. Non è la prima volta che il rapper di "Rockstar" fa grandi ...

1 maggio : assessore Turismo - per Veneto si annuncia Nuovo record : Venezia, 29 apr. (AdnKronos) – “I flussi turistici dei cosiddetti ponti primaverili possono sicuramente essere considerati un indicatore dello stato di salute dell’economia ma soprattutto della capacità di spesa alla voce viaggi e vacanze di italiani e stranieri. Segnali positivi, per quanto concerne l’appeal che il Veneto esercita nel mercato interno e in quelli esteri, sono già venuti dal recente periodo pasquale, che ...

1 maggio : assessore Turismo - per Veneto si annuncia Nuovo record (2) : (AdnKronos) – “Nemmeno il tempo di archiviare l’exploit pasquale e stiamo già facendo i conti con il movimento turistico scandito dalle feste del 25 aprile e del Primo maggio, che, stando alle indagini promosse dalle principali categorie imprenditoriali del settore, si prevede rispettivamente in poco meno di otto milioni e in oltre sette milioni il numero dei soli nostri connazionali che si muoveranno su tutto il territorio ...

1 maggio : assessore Turismo - per Veneto si annuncia Nuovo record (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Da non dimenticare poi che il 20 maggio si celebra la Pentecoste, una delle principali feste in Germania e nei Paesi di lingua tedesca: in molti Länder chiuderanno anche le scuole e in previsione dell’arrivo dei vacanzieri d’oltralpe, gran parte delle strutture ricettive apriranno i battenti, soprattutto sulla costa adriatica, inaugurando così la nuova stagione estiva”, ricorda ...

Atletica - Nuovo record del mondo per Oney Tapia : L'atleta dell'Omero Runners Bergamo, con 45,65 metri, scrive il nuovo primato paralimpico nel lancio del disco

Inter-Juve verso il Nuovo record d’incassi : obiettivo 5 milioni : Può arrivare un nuovo record di incassi per l'Inter a San Siro. La sfida di sabato sera contro la Juventus viaggia verso il tutto esaurito L'articolo Inter-Juve verso il nuovo record d’incassi: obiettivo 5 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Apnea. INTERVISTA – Mariafelicia Carraturo a caccia del Nuovo record del mondo in assetto variabile : Scendere 100 metri sotto il livello dell’acqua, sopportare la pressione di 11 atmosfere e tentare di migliorare il record del mondo: questo l’obiettivo da qui a quattro mesi di Mariafelicia Carraturo, napoletana di 47 anni, primatista italiana di apnea in assetto variabile e in assetto variabile no limits. Quando la incontri rimani colpito non solo dalla sua carta di identità ma soprattutto dalla luce che ha negli occhi quando parla ...

Fortnite : Ninja stabilisce un Nuovo record all'Esports Arena di Las Vegas con oltre 660.000 spettatori connessi allo stesso tempo : La popolarità di Tyler "Ninja" Blevins ha raggiunto un nuovo traguardo questo fine settimana, quando l'Esports Arena di Las Vegas ha ospitato la streamer in un evento di Fortnite per beneficenza.Al suo apice, lo stream di Ninja ha raggiunto oltre 660.000 spettatori in contemporanea, superando il precedente record di Twitch, quando ha Ninja giocò con il rapper Drake. Lo stream si è assestato a oltre 500.000 spettatori per la maggior parte della ...