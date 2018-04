Nuove promesse di Kim | Entro maggio chiuderò il sito dei test nucleari

ULTIMO/ Vincitore Nuove promesse : il suo desiderio di ritornare a Sanremo tra i Big (Domenica In) : Il Vincitore della categoria nuove proposte, ULTIMO sarà ospite nella puntata settimanale di Domenica In. Il suo desiderio di presentarsi in gara fra i Big al Festival del prossimo anno. (Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 09:18:00 GMT)