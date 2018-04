Nove vittime del maltempo sulle Alpi tra Svizzera | Francia e Monte Rosa Tra loro una

Nove vittime del maltempo sulle Alpi tra Svizzera - Francia e Monte Rosa. Cinque i feriti : La tempesta sulle Alpi svizzere ha colto di sorpresa un gruppo formato da 14 Alpinisti di nazionalità italiana, francese e tedesca. Quattro i morti, 5 le persone gravi per ipotermia. La Farnesina lavora per verificare le condizioni degli italiani coinvolti. Morti inoltre sul Monte Monch 2 Alpinisti svizzeri. Altre due vittime in Francia e una in Italia, sul versante Sud del Monte Rosa

Duplice attacco kamikaze a Kabul : morti e decine di feriti | Tra le vittime anche Nove reporter : Duplice attacco kamikaze a Kabul: morti e decine di feriti | Tra le vittime anche nove reporter Un primo attentatore si è fatto esplodere in centro. Subito dopo si è verificata una seconda deflagrazione che ha colpito una folla di giornalisti giunti sul posto Continua a leggere

Cina - uomo armato accoltella studenti : Nove vittime : Cina, uomo armato accoltella studenti: nove vittime E’ accaduto davanti a una scuola secondaria Mizhi, nel nord del Paese Continua a leggere

L'Aquila - Nove anni dopo - ricorda le vittime del 6 aprile 2009 : Sono passati nove anni dal 6 aprile 2009 , quando una forte scossa di # Terremoto , pari a 6.3 gradi sulla scala Richter, provocò 309 vittime e danni ingenti nella città e provincia de L'Aquila . Per ...

L'Aquila - Nove anni dopo - ricorda le vittime del 6 aprile 2009 Video : Sono passati nove anni dal 6 aprile 2009, quando una forte scossa di #Terremoto, pari a 6.3 gradi sulla scala Richter, provocò 309 vittime e danni ingenti nella citta' e provincia de L’Aquila. Per ogni vittima è to un rintocco, iniziato dalla settecentesca Chiesa delle Anime Sante, alle 3:32. Ora del dramma. Ancora oggi, la stessa struttura è fortemente lesionata. In to alle scosse di nove anni fa, subì il crollo di gran parte della cupola e fu ...

L'Aquila - Nove anni dopo - ricorda le vittime del 6 aprile 2009 : Sono passati nove anni dal 6 aprile 2009, quando una forte scossa di terremoto, pari a 6.3 gradi sulla scala Richter, provocò 309 vittime e danni ingenti nella città e provincia de L’Aquila. Per ogni vittima è seguito un rintocco, iniziato dalla settecentesca Chiesa delle Anime Sante, alle 3:32. Ora del dramma. Ancora oggi, la stessa struttura è fortemente lesionata. In seguito alle scosse di nove anni fa, subì il crollo di gran parte della ...