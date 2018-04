Nove vittime del maltempo sulle Alpi tra Svizzera | Francia e Monte Rosa Cinque i feriti

L'Aquila - Nove anni dopo - ricorda le vittime del 6 aprile 2009 Video : Sono passati nove anni dal 6 aprile 2009, quando una forte scossa di #Terremoto, pari a 6.3 gradi sulla scala Richter, provocò 309 vittime e danni ingenti nella citta' e provincia de L’Aquila. Per ogni vittima è to un rintocco, iniziato dalla settecentesca Chiesa delle Anime Sante, alle 3:32. Ora del dramma. Ancora oggi, la stessa struttura è fortemente lesionata. In to alle scosse di nove anni fa, subì il crollo di gran parte della cupola e fu ...