Non c' è due senza quattro Su Rete 4 il film di E B Clucher oggi | lunedì 300 aprile

Non C'E' DUE SENZA QUATTRO/ Su Rete 4 il film con Bud Spencer (oggi - lunedì 300 aprile 2018) : Non c'è due SENZA QUATTRO, il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 30 aprile 2018. Nel cast: Bud Spencer e Terence Hill, alla regia E.B. Clucher. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 09:52:00 GMT)

Voto in Friuli Venezia Giulia - urne chiuse : uno su due Non va a votare : Sono chiuse le urne in Friuli Venezia Giulia dove oggi sono stati chiamati al Voto per rinnovare presidente e consiglio della Regione oltre un milione di cittadini.Cala drasticamente l'affluenza, che non raggiunge nemmeno il 50% (tutti i dati). Un dato ben lontano da quello registrato alla stessa ora lo scorso 4 marzo, quando per le Politiche era andato ai seggi il 75,12% degli aventi diritto. Sull'affluenza pesa forse anche il ponte del Primo ...

"Se perfino Kim e Moon si vedono al confine tra le due Coree - volete che Non si parlino i democratici e i grillini?” : Luigi Di Maio lancia al Pd un "appello" per la realizzazione di un programma di governo. Il leader dei Cinque Stelle lo fa dalle pagine del Corriere della Sera, in una lettera al direttore, ma virtualmente indirizzata al leader ed ex segretario del Pd Matteo Renzi, che stasera sarà ospite della trasmissione di Fabio Fazio 'Che tempo che fa' e risponderà in diretta. Ma il pensiero di Renzi e le sue ...

Taylor - 10 anni - "cerebralmente morto". Ma i genitori Non staccano la spina e due anni dopo il miracolo : Un vero e propio miracolo, un fatto inspiegabile per la scienza, perché il cervello del piccolo sembrava definitivamente compromesso.

WhatsApp - ecco due nuove funzioni da Non perdere Video : 6 Sicuramente moltissime #applicazioni in giro per il web hanno delle funzionalita' tutte loro e tutte da provare, ma è da escludere che abbiano tante funzionalita' nascoste come la famosissima applicazione di messaggistica istantanea #WhatsApp. Nell'ultimo periodo gli utenti di questa straordinaria applicazione hanno scoperto altre due innovative e sorprendenti funzioni [Video] che lasciano davvero tutti a bocca aperta. L'unico ...

Amici 17 - Emma Marrone "rimprovera" Geppi Cucciari : "Non hai notato che ci sono due miei ex fidanzati?" : Emma Marrone è stata una degli ospiti della quarta puntata del serale di Amici 17, il talent show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5.La cantante salentina, oltre ad essersi esibita in apertura di puntata, nell'esibizione corale della prima fase insieme alla squadra dei Bianchi, in duetto con Irama nella seconda fase del programma e in chiusura di puntata, alle ore 1:10, con il suo ultimo singolo Mi parli piano, ha anche ...

Emma Marrone duetta con Irama in Il Paradiso Non Esiste dopo la lettera di Giulia Michelini (video) : Emma Marrone duetta con Irama ad Amici di Maria De Filippi, durante il 4° appuntamento con la fase serale. In diretta su Canale 5, sabato 28 aprile, Emma Marrone duetta con Irama sulle note della canzone Il Paradiso Non Esiste. Non solo l'apertura di puntata nella prima fase, per la corale con la squadra bianca, ma anche un duetto con un singolo concorrente: Emma Marrone ad Amici 2018 è l'ospite d'eccezione della serata e siede in giuria in ...

ROMA - REGISTRATA FIGLIA DI DUE PADRI/ Pd : "Legge Non permette adozioni". FI : "Diritto naturale calpestato" : ROMA, FIGLIA di due papà REGISTRATA all'anagrafe: anche il comune guidato da Virginia Raggi segue la linea tracciata da Chiara Appendino a Torino. Svo

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ CapocanNoniere : occhio al duello argentino - Immobile allunga (35^ giornata) : CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: Immobile rimane il Capocannoniere del campionato italiano anche alla vigilia della 35^ giornata. Icardi e Dybala rimangono sul podio.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 13:52:00 GMT)

Registrata la figli di due padriAnagrafe - Roma segue ToriNonessun intervento del tribunale : Dopo Torino, Roma. Anche il Campidoglio ha registrato all'anagrafe la figlia di due persone dello stesso sesso, in questo caso due uomini. Lo rende noto il legale della coppia, Alexander Schuster, secondo cui si tratta di "un'importante svolta nel comune piu' grande d'Italia Segui su affaritaliani.it

Vertice Coree - un solo Paese Non ha mostrato la stretta di mano tra i due presidenti : C’è solo un Paese che non ha mostrato la storica stretta di mano tra Kim Jong-un e Moon Jae-in. E quel Paese è proprio la Corea del Nord. Così almeno scrive Martyn Williams del blog tecnologico &ldquo...

Ecco cosa succede se il PD e i 5Stelle Non si accordano : le due ipotesi Video : Sono passati ormai quasi due mesi dalle ultimi elezioni ma di un governo ancora non c'è traccia. Il problema principalmente è dovuto alla legge elettorale con cui si è votato, il Rosatellum, che non consente di formare un governo con i numeri che hanno ottenuto i partiti e le coalizioni lo scorso 4 marzo. Così ora sta al presidente della Repubblica Sergio #Mattarella scegliere cosa fare, se dare l'incarico per un governo tecnico o tornare alle ...

