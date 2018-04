No patto Pd-M5 | Renzi | ho diritto-dovere di illustrare mie scelte

"Chi ha perso non può governare" Renzi chiude al patto con il M5S 'Riforme insieme prima di elezioni' : "Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo. Io mi sono dmesso, non possiamo pensare che i giochetti dei caminetti romani valgano di più della scelta degli italiani". L'ex premier Matteo Renzi, segretario dimissionario del Partito Democratico... Segui su affaritaliani.it

RETROSCENA/ Uomini e poltrone del patto Renzi-Di Maio : Altro che no ad M5s senza se e senza ma: Renzi è pronto, prontissimo a trattare con Di Maio. Sta già arruolando parlamentari per ingrossare le file. MARA MALDO(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ Folli: Renzi dice no a M5s perché vuole il voto anticipatoSCENARIO/ "Il tentativo M5s-Pd fallirà, si torna allo schema Di Maio-Salvini", int. a P. Caldarola

Perché Renzi e Berlusconi aiutano Mattarella ad allontanare il patto per procura dei populisti : Il patto del Nazareno, inteso come l'incrocio eroico e passionale tra il centrosinistra di Matteo Renzi e il centrodestra di Silvio Berlusconi, come avrete forse notato negli ultimi mesi, e in ...

SCENARIO/ patto Renzi-Mattarella per salvare il Pd - rinunciando a Di Maio - : Un abbraccio con M5s? Per il Pd sarebbe mortale. Ha ragione Renzi a voler stare all'opposizione, dice Peppino Caldarola: ma non basterà.

Parte il gioco dei veti. Di Maio : patto di governo con Lega - ma senza Berlusconi - o Pd - ma senza Renzi - . Tutti rispondono no : Alla vigilia dell'avvio delle consultazioni al Quirinale un'apertura che esclude però qualsiasi alleanza con Forza Italia - Al conto alla rovescia per l'avvio delle consultazioni al Quirinale , domani ...

I segnali M5S rispediti al mittente dal Pd compatto. Renzi : "Impossibile - lo dicono i numeri" : "I numeri sono quelli...". Il ragionamento che fa Matteo Renzi prima di lasciare il Senato dopo la votazione su questori e vicepresidenti è fatto di numeri, appunto, più che di parole. Ed è questo: "Serve il 90 per cento dei gruppi parlamentari del Pd per fare un governo con il M5S. Se anche qualcuno nel Pd facesse un accordo, vuoi che il senatore di Rignano non riuscirebbe a tenere con sé almeno 7 dei suoi?". ...

Rassegna 7.3. Il M5S può allearsi al PD - ma a patto che Renzi venga fatto fuori : Il Foglio politica . Il Pd con Di Maio non è una fake news. Il 4 marzo ci dice che l'unica maggioranza naturale è quella formata da Lega e M5s. Per evitare questo mostro ne può nascere uno peggiore. ...

M5s continua a guardare al Pd. A patto che sia senza Matteo Renzi : Di Maio tiene lo sguardo sui dem per raggiungere quella maggioranza assoluta che il voto con il Rosatellum non gli ha consegnato. Emiliano: "Ok a un appoggio esterno". La Lega: spartiamoci presidenze Camere

ELEZIONI 2018/ Larghe intese senza numeri - patto Renzi-Berlusconi per togliere voti a Salvini : I sondaggi clandestini dicono che la grande coalizione Renzi-Berlusconi non ha i numeri. Questo spiega bene perché quello che vediamo nelle piazze sia costruito ad arte. MARA MALDO(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 06:00:00 GMT)ELEZIONI 2018/ Lao Xi: la rissa sul voto spiana la strada al padrone stranieroELEZIONI 2018/ Salvini "giura" da premier, Maroni prepara il golpe leghista, di A. Fanna

Elezioni 2018/ Michele Emiliano - “Pd sostenga Governo Di Maio” : Berlusconi - “rifarei patto Nazareno con Renzi” : Elezioni 2018, Emiliano vs Renzi, "Pd sostenga Governo Di Maio se M5s sarà primo partito". Calenda contro Governatore, "che cosa c'entri con i Dem"? Berlusconi, "rifarei il Nazareno"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 15:05:00 GMT)