Nintendo Switch Online | a breve saranno svelate maggiori informazioni sul servizio a

Nintendo : il presidente Tatsumi Kimishima parla dei piani della compagnia. Possibili titoli per Switch non ancora annunciati in arrivo? : Non solo, tra le priorità di Nintendo c'è anche il focus su prodotti originali e unici: " Nintendo continuerà a puntare su prodotti unici e originali, cercando di riavvicinare al mondo dei ...

Nintendo : il presidente Tatsumi Kimishima parla dei piani della compagnia. Possibili titoli per Switch non ancora annunciati in arrivo? : Ultimamente Nintendo ha reso noti i risultati finanziari relativi all'anno fiscale terminato il 31 marzo 2018 e, allo stesso tempo, ha annunciato gli obiettivi per quello in corso che terminerà il 31 marzo 2019: la grande N prevede di piazzare 20 milioni di Nintendo Switch e, per raggiungere l'obiettivo, la compagnia ha già pianificato tutto a quanto pare.Stando a quanto riportato da Nintendo Soup, il presidente di Nintendo, Tatsumi Kimishima, ...

Idol Manager giunge su Nintendo Switch : Idol Manager il mese scorso era su Kickstarter alla ricerca di finanziamenti, rimembra Nintendoeverything, e di finanziamenti ne ha trovati eccome.Il titolo infatti ha superato il goal preposto di 5.000 dollari raccogliendone ben 50.000 in totale. La campagna è stata dunque un successo ed il gioco verrà effettivamente realizzato per Switch.Idol Manager è un business sim nel quale dovremo conquistare l'industria dell'intrattenimento con qualsiasi ...

Switch è stato hackerato : un exploit impossibile da sistemare è diventato un incubo per Nintendo - articolo : Nintendo Switch è stato hackerato, grazie a due exploit resi pubblici da poco in seguito ad un dump completo della ROM di avvio della console. Gli hack sono a livello dell'hardware e non possono essere sistemati da Nintendo. L'unica soluzione che il produttore può mettere in atto per mettere completamente in sicurezza la console è quella di rivedere lo stesso processore Nvidia Tegra X1, andando così a correggere il bug della ROM. In parole ...

Don't Die - Mr. Robot! DX si mostra in un nuovo filmato per Nintendo Switch : Digerati sta pubblicando Do not Die, Mr. Robot! DX per Nintendo Switch, il gioco è infatti atteso per la prossima settimana sull'eShop di Nintendo, riporta Nintendoeverything.Ebbene come potremo ben immaginare, lo sviluppatore ha pensato bene di pubblicare un video gameplay del gioco. Possiamo dunque dare un'occhiata al video di seguito riportato per avere una panoramica generale del gioco, e per farci un'idea ci ciò che ci attende.Read ...

Nintendo prevede di piazzare 37.79 milioni di Switch entro marzo 2019 : Nintendo ha annunciato oggi i suoi risultati finanziari per l'anno fiscale terminato il 31 marzo 2018. Come potete vedere nella tabella qui sotto, i dati sono positivi e mostrano un aumento significativo anno su anno.Come segnala Dualshockers, il comunicato stampa di accompagnamento include anche una ripartizione dei risultati per hardware e software. Tra le cifre, apprendiamo che Super Mario Odyssey ha spedito 10,41 milioni di unità, Mario Kart ...

Fortnite in sviluppo su Nintendo Switch? Quando potrebbe essere svelato : Fortnite potrebbe essere in fase di sviluppo per Nintendo Switch, una versione dedicata quindi alla console ibrida. Questa è l’indiscrezione che sta rimbalzando in rete negli ultimi minuti. I classici ben informati sostengono che l’annuncio potrebbe addirittura arrivare durante l’E3 2018. Fortnite su Nintendo Switch Senza tralasciare il fatto che si tratta solo delle indiscrezioni, bisogna comunque considerare seriamente l'arrivo di Fortnite ...

Nintendo Switch : distribuite 17.79 milioni di unità : Nintendo ha aggiornato i numeri totali delle spedizioni per l'intero ciclo di Switch e 3DS fino al 31 marzo 2018 e, dai numeri relativi solo all'ibrida, si evince che negli ultimi tre mesi la compagnia ha spedito una notevole quantità di consoleCome potete vedere nell'infografica qui sotto, le spedizioni di Switch hanno raggiunto 17,79 milioni fino al 31 marzo. Nel frattempo, la portatile 3DS ha distribuito ben 72,53 milioni di unità in ...

Scoperta vulnerabilità di NVIDIA Tegra X1 : a rischio Nintendo Switch e Google Pixel C : Il Tegra X1, uno dei più recenti processori di NVIDIA, è affetto da una vulnerabilità Scoperta da Katherine Temkin e dal team di ReSwitched. Scopriamo i dettagli L'articolo Scoperta vulnerabilità di NVIDIA Tegra X1: a rischio Nintendo Switch e Google Pixel C proviene da TuttoAndroid.

Ys 8 : Lacrimosa of Dana si mostra in un nuovo trailer per Nintendo Switch : Come ci segnala Nintendoeverything, Ys VIII: Lacrimosa of Dana ha lanciato il suo ultimo trailer di gioco incentrato sul personaggio pricnipale Adol Christin.Il trailer si riferisce alla versione del gioco per Nintendo Switch. Dopo che la sua nave è affondata, l'avventuriero Adol viene trascinato fino a un'isola deserta abitata da creature crudeli che si sono evolute in tanti modi diversi. Per sopravvivere, Adol dovrà riunire i sopravvissuti e ...

Ys 8 : Lacrimosa of Dana lancia un nuovo trailer per Nintendo Switch : Come ci segnala Nintendoeverything, Ys VIII: Lacrimosa of Dana ha lanciato il suo ultimo trailer di gioco incentrato sul personaggio pricnipale Adol Christin.Il trailer si riferisce alla versione del gioco per Nintendo Switch. Dopo che la sua nave è affondata, l'avventuriero Adol viene trascinato fino a un'isola deserta abitata da creature crudeli che si sono evolute in tanti modi diversi. Per sopravvivere, Adol dovrà riunire i sopravvissuti e ...

Wolfenstein II : The New Colossus su Nintendo Switch : rivelata la data di uscita con un nuovo - adrenalinico trailer : È con un comunicato ufficiale che Bethesda ha voluto annunciare solo qualche minuto fa la data di uscita di Wolfenstein II: The New Colossus su Nintendo Switch, l'apprezzato sparatutto sviluppato da MachineGames che farà il suo debutto sulla console ammiraglia Nintendo il 29 giugno 2018.Per l'occasione Bethesda ha voluto pubblicare un nuovo trailer del gioco in azione su Switch, che mostra le potenzialità della console alle prese con Wolfenstein ...

Nintendo Switch Hack : La Modifica E’ Servita Dal Team fail0verflow : Una falla di sicurezza di Nintendo Switch rischia di favorire la pirateria. Anzi, è quasi pronto il nuovo Hack per Nintendo Switch: funziona su tutte le versioni del sistema operativo e non può essere corretto tramite nessun aggiornamento Nintendo Switch Hack, Modifica e giochi pirata sempre più vicini! Grandi, grandissime novità sono in arrivo per tutti […]

Night Trap : 25th Anniversary Edition in arrivo per Nintendo Switch - vediamo quando : Night Trap: 25th Anniversary Edition metterà piede anche su Nintendo Switch molto presto, riporta Nintendoeverything.A portare l'annuncio è proprio il publisher Limited Run Games, il quale annuncia che il titolo è stato provvisoriamente programmato per l'uscita in vista di quest'estate.Per coloro i quali non hanno mai sentito parlare di Night Trap, devono sapere che si tratta di un gioco originariamente sviluppato da Digital Pictures nel 1987 e ...