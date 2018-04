Nintendo | il presidente Tatsumi Kimishima parla dei piani della compagnia Possibili

eurogamer

: Il presidente di #Nintendo parla dei piani della compagnia. - Eurogamer_it : Il presidente di #Nintendo parla dei piani della compagnia. - fodorras : Am apreciat un videoclip pe @YouTube, - 69conigli : Il presidente di Nintendo fa capire che i titoli per vendere 20 milioni di Switch quest'anno sono già pianificati -… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Ultimamenteha reso noti i risultati finanziari relativi all'anno fiscale terminato il 31 marzo 2018 e, allo stesso tempo, ha annunciato gli obiettivi per quello in corso che terminerà il 31 marzo 2019: la grande N prevede di piazzare 20 milioni diSwitch e, per raggiungere l'obiettivo, laha giàficato tutto a quanto pare.Stando a quanto riportato daSoup, ildi, si è esposto sull'argomento dichiarando che l'impegnativo obiettivo sarà raggiunto "grazie a un piano già stilato minuziosamente".Ma per arrivare all'obiettivo prefissato, c'è bisogno di titoli e al riguardodichiara: "i giochi necessari per raggiungere l'obiettivo sono già in programma". Le parole delpotrebbero riferirsi a Pokemon per Switch e Metroid Prime 4, ma anche a giochi non ancora annunciati per Switch che dovrebbero ...