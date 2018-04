Nino Benvenuti sta bene | Pronto per i 100 metri

Nino Benvenuti sta meglio. Ricoverato per un malore : «Commosso per l'affetto ricevuto» : Tra gli altri, quelli degli amici più stretti, ma anche tanti di tutto il mondo dello sport, del giornalismo, della cultura, dello spettacolo, delle istituzioni'

