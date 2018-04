Nilo Studios annuncia il thriller psicologico Asemblance | Oversight

eurogamer

: #AsemblanceOversight è il nuovo thriller psicologico di Nilo Studios. - Eurogamer_it : #AsemblanceOversight è il nuovo thriller psicologico di Nilo Studios. -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Poco tempo fa,ha pubblicato un trailer perre, la nuova entrata nella serie diispirata apsicologici come Black Mirror e The Twilight Zone.I fan disi sono chiesti quando un nuovo titolo della serie sarebbe arrivato dopo l'uscita del suo episodio pilota nel 2016. Nel mese di gennaio di quest'anno, il direttore creativo di, Niles Sankey, stava cercando membri per costituire il team da impiegare sul secondo gioco.Come riporta Dualshockers,propone un'esplorazione in prima persona che vedrà i giocatori impegnati in una serie di puzzle da risolvere.Read more…