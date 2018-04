Netflix | Le nuove Serie TV in streaming a maggio 2018

Netflix - le novità e le nuove serie italiane : Suburra 2 - Baby e La Luna Nera : 125 milioni di abbonati in tutto il mondo, 300 milioni di profili attivi, 100 produzioni originali nel 2018, da 16 Paesi, 35.000 lavoratori locali impiegati, la possibilità di visione su 1700 dispositivi. Sono alcuni dei numeri annunciati nel corso di See What’s Next, l’evento organizzato da Netflix a Roma. Cresce la produzione originale di Netflix nell’area Emea (Europa, Medio Oriente ed Africa). Ad annunciarlo Erik Barmack, ...

Da 'La casa di carta' a 'Stranger Things' e 'Suburra : Netflix annuncia le nuove stagioni delle serie tv : Se ci fosse stato bisogno di conferme, queste sono arrivate al See what's next, l'evento annuale per svelare l'offerta in arrivo, organizzato questa volta a Roma da Netflix. L'internet tv punta tutto ...

Netflix - dalle baby squillo dei Parioli dirette da De Sica jr alle nuove stagioni di Stranger Things e Tredici : tutte le novità dei prossimi mesi : La seconda stagione di Suburra, il calcio e le baby squillo dei Parioli. Ma anche il primo film, docu-serie e live action. Netflix aumenta i suoi investimenti nel nostro Paese e amplia il bouquet a disposizione degli abbonati nei prossimi mesi. Così, dopo Suburra, di cui sono appena iniziate le riprese della seconda stagione, e la docu-series First Team: Juventus, la piattaforma annuncia il cast della serie originale baby, una storia di ...

Netflix svela 10 nuove produzioni europee tra cui sette serie originali : Netflix, il più grande servizio di intrattenimento via Internet del mondo, amplifica le produzioni locali per portare storie nuove, diverse e inedite, che arrivano da Europa, Medio Oriente ed Africa sugli schermi di tutto il mondo nel 2018. Netflix crede che le grandi storie possano arrivare da ogni parte del globo e che alcuni dei migliori creatori di contenuti si trovino proprio in EMEA. Ecco perché quest’anno i consumatori di tutto il mondo ...

Netflix boicotta Cannes per protesta contro le nuove regole anti-streaming : La faida tra Cannes e Netflix si conclude così con una mossa del gigante dello streaming che creerà un importante precedente. L'anno scorso, Netflix aveva presentato in concorso due film, Okja e ...

Netflix cerca giovani recensori per nuove serie tv Video : Pochi giorni fa, #Netflix ha pubblicato sul suo portale un annuncio di lavoro [Video] relativo alla ricerca di binge watchers: si tratta di super appassionati di film e serie tv, disposti a fare vere e proprie maratone di programmi a marchio Netflix per un arco di tempo superiore a quello che normalmente si dedicherebbe a questa attivita'. In linguaggio tecnico, la figura che si ricerca è quella di analista editoriale e per ricoprire questa ...

Netflix cerca giovani recensori per nuove serie tv : Pochi giorni fa, Netflix ha pubblicato sul suo portale un annuncio di lavoro relativo alla ricerca di "binge watchers": si tratta di super appassionati di film e serie tv, disposti a fare vere e proprie maratone di programmi a marchio Netflix per un arco di tempo superiore a quello che normalmente si dedicherebbe a questa attività. In linguaggio tecnico, la figura che si ricerca è quella di analista editoriale e per ricoprire questa carica è ...

Ciak per le nuove stagioni di Gomorra - La Serie (Sky Atlantic) e Suburra (Netflix) : Inizieranno alla metà di aprile le riprese della quarta stagione di Gomorra – La Serie, la produzione originale Sky Atlantic, Cattleya e Fandango in collaborazione con Beta Film. Le prime tre stagioni sono state accolte, in Italia e nel mondo, con clamore ed entusiasmo da pubblico e critica, ottenendo numerosi premi e ridefinendo gli standard della serialità italiana. La Serie è stata venduta in oltre 190 ...

Cosa cambia con le nuove regole Ue per gli abbonati di Sky - Mediaset e Netflix : Giù le barriere digitali: da domenica 1 aprile potremo seguire la squadra del cuore, vedere le serie tv preferite, ascoltare musica, scaricare e-book o giocare in qualsiasi Paese europeo. Entra infatti in vigore il regolamento comunitario sulla portabilità dei contenuti online che consentirà agli abbonati di usufruire dei servizi di streaming e della trasmissione di programmi audio-visivi online in tutti gli Stati dell'Unione europea quando ci ...

Cosa cambia con le nuove regole Ue per gli abbonati di Sky - Mediaset e Netflix : I programmi potranno essere fruiti attraverso le app Sky Go e Sky Go Plus, Sky Go per i clienti Sky Q, Sky Kids, Sky Sport. Basterà accedere a questi servizi con il proprio Sky Id dagli stessi ...

