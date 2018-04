Netflix | film e serie TV da vedere a maggio

Netflix e Amazon devono avere - nel loro catalogo - il 30% di film europei - : Gli Stati membri avranno infine la possibilità di chiedere ai servizi di streaming che non hanno sede nei loro Paesi ma che si rivolgono al loro audience nazionale di sostenere finanziariamente le ...

Netflix - ecco i film che spariranno a maggio : Il consueto avvicendamento di film che ogni mese escono dalla piattaforma di Netflix per fare spazio ad altre storie, questo mese vede qualche vittima di particolare pregio, che dovrete affrettarvi a vedere. Tra i film che spariranno dal catalogo c’è infatti The Departed, ovvero il film che ci ha fatto capire che Leonardo DiCaprio era veramente cresciuto, ma anche l’ottimo Michael Clayton o l’inquietante The Good Sheperd. Se ne ...

Netflix ha intenzione di comprare delle sale cinematografiche per proiettare i suoi film : Netflix ha intenzione di allargare i suoi orizzonti, in tutti i sensi. Il colosso dello streaming sta pensando di comprare dei cinema che saranno destinati a proiettare le sue produzioni originali.

Rimetti a noi i nostri debiti : arriva il primo film italiano prodotto da Netflix - Best Movie : Dopo Suburra , la prima serie Tv italiana prodotta dal colosso dello streaming online Netflix , è arrivato ora anche il momento del cinema made in Italy. Come annunciato due giorni fa nel corso di un evento tenutosi a Roma, in cui il Ceo Red Hastings ha anticipato i ...

Il Far East Film Festival guarda al futuro e 'sfida' Netflix : Una Opening Night davvero memorabile, quella del Far East Film Festival 20 . Anzi: davvero unica al mondo. Non solo per la qualità cinematografica dei due titoli che, venerdì 20 aprile , apriranno ...

Netflix potrebbe comprare cinema per proiettare i suoi film - e partecipare agli Oscar - : Una nuova regola ha escluso la società di streaming online consentendo la partecipazione ai premi solo ai film proiettati nelle sale cinematografiche francesi.

Giallini e Santamaria protagonisti del primo film italiano su Netflix : ... dichiarandosi lusingato dalla proposta della piattaforma streaming più famosa al mondo. 'Bisogna reagire', ha aggiunto 'quando è arrivata l'offerta Netflix non ci ho pensato più di tanto'. Rai Movie ...

“Rimetti a noi i nostri debiti” - Santamaria e Giallini nel primo film italiano Netflix : Indietro 19 aprile 2018 2018-04-19T13:52:13+00:00 ROMA – Claudio Santamaria e Marco Giallini sono i protagonisti di “Rimetti a noi i nostri debiti”, primo film italiano originale Netflix. Diretta da Antonio Morabito, la pellicola sarà disponibile dal 4 maggio 2018 tradotta in 22 lingue. Sinossi: Guido (Claudio Santamaria) vive tirando avanti come può: un lavoro saltuario […]

Netflix - "Rimetti i nostri debiti" di Antonio Morabito/ Primo film originale italiano : trama e cast : Rimetti i nostri debiti è il Primo film originale italiano presentato sulla piattaforma Netflix prima dell'uscita in sala: il cast e la trama della peliccola diretta da Antonio Morabito.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 08:35:00 GMT)

'Rimetti a noi i nostri debiti' primo film italiano su Netflix : ... ha attirato l'attenzione della piattaforma di streaming on demand quando era pronto per la distribuzione: 'Francamente racconta il regista la distribuzione nelle sale italiane vive un momento cupo. ...

Rimetti a Noi i Nostri Debiti : Giallini e Santamaria nel trailer del nuovo film Netflix : Netflix ha annunciato che Rimetti a noi i Nostri Debiti , il primo film italiano originale prodotto per la piattaforma di streaming, sarà disponibile a partire dal 4 maggio 2018 in anteprima mondiale, venendo inoltre tradotto in 22 lingue. Il lungometraggio, diretto da Antonio Morabito e interpretato da Claudio ...

'Rimetti a noi i nostri debiti' primo film italiano su Netflix : E quando Netflix, che rappresenta un bacino potenziale di oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo, ha mostrato interesse per il film, francamente la cosa ci ha anche lusingato. Per chi fa ...