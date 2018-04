Netanyahu | info su Iran condivise con Usa

corrieredellosport

: Netanyahu: lIran ha mentito ecco le prove sul programma nucleare segreto - #Netanyahu: #lIran #mentito #prove - zazoomnews : Netanyahu: lIran ha mentito ecco le prove sul programma nucleare segreto - #Netanyahu: #lIran #mentito #prove -

(Di lunedì 30 aprile 2018) "la cosa giusta per gli Usa, la cosa giusta per Israele e per la pace nel mondo". Il premier ha poi detto che gli Usa, con cui sono statelermazioni, hanno garantito "l'autenticità ...