Netanyahu | l’Iran punta ad avere 5 bombe atomiche più potenti di Hiroshima

Netanyahu : L’Iran punta ad avere cinque bombe atomiche potenti come Hiroshima : Il premier israeliano Netanyahu: «L’Iran ha mentito al mondo, ecco le prove del programma nucleare militare iraniano. Sono sicuro che Trump prenderà la giusta decisione su questo tema». E il petrolio sale a quasi 70 dollari al barile

Israele accusa l’Iran - Netanyahu : “Ecco le prove del programma segreto per bomba atomica” : Il premier israeliano annuncia di essere in possesso di documenti segreti sottratti all'Iran dai suoi servizi segreti in cui sarebbero contenute le prove dello sviluppo di armi nucleari.Continua a leggere

Netanyahu accusa : «L’Iran ha mentito - punta a cinque bombe atomiche»| : Il premier israeliano: «Mostrerò i dossier nucleari segreti dell’Iran. Si tratta di uno dei maggiori successi di intelligence che Israele abbia mai conseguito»

Israele accusa l’Iran - Netanyahu : “Ecco le prove del programma segreto per bomba atomica” : Israele accusa l’Iran, Netanyahu: “Ecco le prove del programma segreto per bomba atomica” Il premier israeliano annuncia di essere in possesso di documenti segreti sottratti all’Iran dai suoi servizi segreti in cui sarebbero contenute le prove dello sviluppo di armi nucleari.Continua a leggere Il premier israeliano annuncia di essere in possesso di documenti segreti sottratti […]

Netanyahu accusa : «L’Iran ha mentito - punta a 5 bombe come Hiroshima»| : Il premier israeliano: «Mostrerò i dossier nucleari segreti dell’Iran. Si tratta di uno dei maggiori successi di intelligence che Israele abbia mai conseguito»

Netanyahu accusa : «L’Iran ha mentito - punta a 5 bombe come Hiroshima» : Per il premier israeliano il Paese progetta di dotarsi di almeno cinque ordigni nucleari analoghi a quelli di Hiroshima

Netanyahu : “L’Iran ha mentito sul nucleare - preparavano 5 bombe come Hiroshima” : «Mostrerò stasera i dossier nucleari segreti dell’Iran. Si tratta di uno dei maggiori successi di intelligence che Israele abbia mai conseguito». A dirlo è il premier Benjamin Netanyahu, che, in un discorso alla nazione, sottolinea: «L’Iran ha mentito»....

Netanyahu : “L’Iran ha mentito sul nucleare” : Gerusalemme, 30 apr. (AdnKronos) – L’Iran ha mentito sulla natura del suo programma nucleare. Non solo. Ha anche “intensificato gli sforzi” per nasconderlo dopo aver firmato l’accordo sul nucleare del 2015 con il gruppo dei 5+1 e Teheran. E’ quanto ha affermato il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu in un atteso discorso. Israele ha rinvenuto 55mila file di informazioni che “incriminano” ...

Netanyahu : «L’Iran punta ad avere cinque bombe atomiche come quelle di Hiroshima» : Il premier israeliano vuole dimostrare che «L’Iran ha mentito» ed è pronto a mostrare i dossier nucleare