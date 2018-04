Netanyahu | Iran punta ad avere 5 bombe atomiche come Hiroshima

Nella notte missili di Israele su obiettivi iraniani in Siria. Poi Netanyahu : 'Teheran bara sul nucleare' : Medioriente nel caos. Il premier israeliano, in un discorso alla nazione, mostra le prove dei dossier nucleari di Teheran e accusa: 'L'Iran ha ingannato il mondo dopo la firma dell'accordo del 2015 e progetta di dotarsi di 5 bombe simili a quelle di Hiroshima. Con i suoi missili - spiega - può colpire a migliaia di chilometri -

Netanyahu - info su Iran condivise con Usa : "la cosa giusta per gli Usa, la cosa giusta per Israele e per la pace nel mondo". Il premier ha poi detto che gli Usa, con cui sono state condivise le informazioni, hanno garantito "l'autenticità ...

Netanyahu : 'Iran ha mentito - ha dossier nucleari segreti' : La cosa giusta per gli Usa, la cosa giusta per Israele e per la pace nel mondo. Il premier ha poi detto che gli Usa, con cui sono state condivise le informazioni, hanno garantito "l'autenticità dell'...

Netanyahu : 'Nucleare - l'Iran mente. Vogliono produrre armi atomiche' : 'La cosa giusta per gli Usa, la cosa giusta per Israele e per la pace nel mondo'. Il premier ha poi detto che gli Stati Uniti, con cui sono state condivise le informazioni, hanno garantito 'l'...

Netanyahu accusa : «L'Iran mente. Vogliono produrre armi atomiche potenti 5 volte più di Hiroshima» : Israele accusa l'Iran: ha mentito sul nucleare e ha tenuto i documenti e le istruzioni per riaprire il programma di armamenti atomici. Le dichiarazioni del premer israeliano Benyamin Netanyahu...

Netanyahu : «Nucleare - l'Iran mente. Vogliono produrre armi atomiche» : Israele accusa l'Iran: ha mentito sul nucleare e ha tenuto i documenti e le istruzioni per riaprire il programma di armamenti atomici. Le dichiarazioni del premer israeliano Benyamin Netanyahu...

Netanyahu : Iran punta a 5 bombe atomiche come Hiroshima : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Netanyahu : Iran punta ad avere a 5 bombe atomiche come Hiroshima | : Il premier israeliano presenta "nuove e conclusive prove" sull'arsenale di Teheran: "Hanno mentito molte volte", dice. La scoperta è stata definita "uno dei maggiori successi di intelligence che ...

Netanyahu - info su Iran condivise con Usa : "la cosa giusta per gli Usa, la cosa giusta per Israele e per la pace nel mondo". Il premier ha poi detto che gli Usa, con cui sono state condivise le informazioni, hanno garantito "l'autenticità ...

Netanyahu : L’Iran punta ad avere cinque bombe atomiche potenti come Hiroshima : Il premier israeliano Netanyahu: «L’Iran ha mentito al mondo, ecco le prove del programma nucleare militare iraniano. Sono sicuro che Trump prenderà la giusta decisione su questo tema». E il petrolio sale a quasi 70 dollari al barile

Israele accusa l’Iran - Netanyahu : “Ecco le prove del programma segreto per bomba atomica” : Il premier israeliano annuncia di essere in possesso di documenti segreti sottratti all'Iran dai suoi servizi segreti in cui sarebbero contenute le prove dello sviluppo di armi nucleari.Continua a leggere

Netanyahu accusa : «L’Iran ha mentito - punta a cinque bombe atomiche»| : Il premier israeliano: «Mostrerò i dossier nucleari segreti dell’Iran. Si tratta di uno dei maggiori successi di intelligence che Israele abbia mai conseguito»

Israele accusa l’Iran - Netanyahu : “Ecco le prove del programma segreto per bomba atomica” : Israele accusa l’Iran, Netanyahu: “Ecco le prove del programma segreto per bomba atomica” Il premier israeliano annuncia di essere in possesso di documenti segreti sottratti all’Iran dai suoi servizi segreti in cui sarebbero contenute le prove dello sviluppo di armi nucleari.Continua a leggere Il premier israeliano annuncia di essere in possesso di documenti segreti sottratti […]

Netanyahu : «Nucleare - l'Iran mente : punta a 5 atomiche come Hiroshima» : Israele accusa l'Iran: ha mentito sul nucleare e progetta di dotarsi di almeno cinque ordigni come quelli di Hiroshima. Le dichiarazioni del premer israeliano Benyamin Netanyahu arrivano mentre...