Netanyahu | ' Iran ha un programma nucleare segreto Abbiamo le prove'

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu attacca l'Iran : "Ha mentito - abbiamo i dossier segreti sul nucleare : puntano a 5 bombe atomiche" : Iran lied, l'Iran ha mentito. Un'enorme scritta nera campeggia su un altrettanto enorme widiwall bianco durante la conferenza stampa che il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, ha deciso di convocare per rivelare alla nazione che l'intelligence israeliana ha in mano le prove che sbugiardano Teheran e il suo presunto disimpegno sul nucleare. "Mostrerò stasera i dossier nucleari segreti dell'Iran. Si tratta di uno dei maggiori successi ...

Netanyahu svela i segreti nucleari dell'Iran : "Ecco le prove - sta preparando le armi" : Nel corso di una conferenza stampa in diretta tv il premier israeliano Benjamin Netanyahu smaschera Teheran: "Ecco le prove del programma iraniano di creare l'arma nucleare". E spiega che l'archivio segreto è stato scovato, nascosto in quello che sembrava un normale garage, dagli 007 israeliani. L'obiettivo iraniano, svela Netanyahu, era quello di produrre e installare l'equivalente di cinque bombe di Hiroshima su un solo missile balistico. I ...

Nucleare Iran - Netanyahu contro Teheran : “Ha mentito. Vuole costruire 5 atomiche come quelle di Hiroshima” : “L’Iran ha mentito sul Nucleare” e ha “intensificato gli sforzi” per nascondere la natura del programma dopo aver firmato l’accordo del 2015, “un’intesa basata sulla menzogna”. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha attaccato Teheran nell’atteso discorso annunciato in giornata e “condiviso con gli Stati Uniti”. I servizi segreti di Israele sono riusciti ad ottenere ...

Netanyahu : Iran ha mentito sul nucleare : 19.51 Israele ha 55mila documenti,copie degli originali provenienti dagli archivi segreti Iraniani, che dimostrano che l'Iran ha mentito sulle armi nucleari. Lo ha annunciato il premier israeliano Netanyahu, secondo cui Teheran ha ingannato il mondo da quando ha firmato l'accordo sul nucleare nel 2015 con il gruppo 5+1. "L'Iran punta a dotarsi di 5 ordigni nucleari analoghi a quelli usati a Hiroshima e ha mentito per estendere le conoscenze ...

Netanyahu : “L’Iran ha mentito sul nucleare” : Gerusalemme, 30 apr. (AdnKronos) – L’Iran ha mentito sulla natura del suo programma nucleare. Non solo. Ha anche “intensificato gli sforzi” per nasconderlo dopo aver firmato l’accordo sul nucleare del 2015 con il gruppo dei 5+1 e Teheran. E’ quanto ha affermato il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu in un atteso discorso. Israele ha rinvenuto 55mila file di informazioni che “incriminano” ...

Siria - Netanyahu : no radicamento Iran : 22.00 Il premier israeliano, Netanyahu, ha ribadito al presidente russo, Putin, che lo Stato ebraico non permetterà il radicamento dell'Iran in Siria. Lo riferisce lo stesso premier con un messaggio su Twitter. Nella telefonata, il leader del Cremlino ha esortato Netanyahu a non compiere azioni che possano destabilizzare ulteriormente la Siria, dopo l'attacco alla base Siriana T-4 - nel quale sono morti anche 7 militari Iraniani - per il ...

Netanyahu contro Iran/ Video - "la più grande minaccia del mondo" : sul palco di Monaco pezzo di drone abbattuto : Netanyahu contro Iran: sul palco della Conferenza sulla sicurezza, il premier israeliano attacca Zarif sventolando il pezzo di un drone abbattuto. La replica dell'Iran.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 16:13:00 GMT)