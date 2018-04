Nepal | muore un alpinista esperto sul Dhaulagiri | è l’italiano Simone La Terra

HIMALAYA - MUORE ALPINISTA SIMONE LA TORRE/ Ultime notizie : tragedia in Nepal - stava scalando il Dhaulagiri : SIMONE La TORRE , ALPINISTA italiano morto in Nepal : tragedia su una delle vette dell' HIMALAYA . Le Ultime notizie : stava scalando il Dhaulagiri . Messaggi di dolore sui social(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 16:22:00 GMT)

Alpinista italiano muore in Nepal : Kathmandu, 30 apr. (AdnKronos) – Un Alpinista italiano di 37 anni ha perso la vita sul monte Dhaulagiri, in Nepal. Lo riferiscono i tour operator Nepalesi, spiegando che Simone La Terra faceva parte di una spedizione di 15 membri che tentava di raggiungere la cima a 8.617 metri. “Lo scalatore è scomparso venerdì dopo che un forte vento ha spazzato via la sua tenda”, ha spiegato l’organizzatrice della spedizione Damber ...