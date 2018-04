Nepal | alpinista italiano muore scalando una delle vette dell' Himalaya

HIMALAYA - MUORE ALPINISTA SIMONE LA TORRE/ Ultime notizie : tragedia in Nepal - stava scalando il Dhaulagiri : SIMONE La TORRE , ALPINISTA italiano morto in Nepal : tragedia su una delle vette dell' HIMALAYA . Le Ultime notizie : stava scalando il Dhaulagiri . Messaggi di dolore sui social(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 16:22:00 GMT)

Tragedia in Nepal - morto l'alpinista Simone La Terra : tra pochi giorni avrebbe compiuto 37 anni : Tragedia in Nepal . L’alpinista lombardo Simone La Terra ha perso la vita sul Dhaulagiri (8.167 metri), la settima montagna più alta del mondo. Secondo Dambar Parajuli, di Prestige Adventure, che ha organizzato la spedizione...

Simone - alpinista italiano ucciso in Nepal dalla montagna che amava : Sul suo blog , Simonelaterra.it, ci sono i racconti delle sue scalate in giro per il mondo: Islamabad, Skardu, Askole. Conosceva la montagna ed i suoi rischi, tanto che in alcune spedizioni ...