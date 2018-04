“Nella malattia…” Cesare Bocci choc A Ballando con le stelle l’amatissimo attore ha

caffeinamagazine

(Di lunedì 30 aprile 2018) “La mia vita privata è privata”, ha esordito quando è arrivato acon le. Ma poidi fiction italiano non ha potuto fare a meno di dimenticare il suo dramma, dramma che gli ha cambiato la vita. Parliamo di, l’divenuto celebre per aver interpretato il ruolo di Mimì Augello nel Commissario Montalbano. E se nella fictionè un latin lover, nella sua vita reale è innamoratissimo della moglie. E la tragedia che ha colpitoanni fa riguarda proprio l’amatissima moglie Daniela Spada. Una tragedia che affonda le radici in un passato lontanissimo ma cheha rivelato solo qualche mese fa durante un’intervista a Vanity Fair. La loro figlia – Mia – era appena nata; Daniela la stava allattando e, all’improvviso, ha avuto un ictus per via di un’embolia post parto. Si tratta di una cosa molto rara che si manifesta quando il ...