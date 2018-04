Nel pallone vincono sempre gli imprevisti

Iniesta - addio in lacrime al Barcellona/ Video : “Pallone d'Oro? Non è una spina Nel fianco” : Iniesta: "addio Barcellona, grazie di tutto”, Video, lacrime e commozione: l’Illusionista lascia dopo 22 anni la compagine blaugrana. Il nazionale spagnolo giocherà in Cina(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 16:43:00 GMT)

Pallone d'Oro - France Football si pente : 'Scusa Iniesta - Nel 2010 lo meritavi tu' : Possiamo solamente sperare che una divina prestazione in occasione della prossima Coppa del Mondo possa riparare a questa democratica anomalia". TUTTI I GOL DELLA LIGA

Le misure di Under e il girone di Gattuso. Il sabato Nel pallone : SPAL-ROMA , sabato ore 15, arbitro Tagliavento di Terni, Dicono che in Italia gli stranieri, soprattutto se giovani, debbano prendere le misure al primo anno. Under , o Cenzig, fate voi, , ha imparato ...

Il dilemma del Crotone e le domande a Gasperini. Il sabato Nel pallone : CAGLIARI-UDINESE , sabato ore 15, arbitro Giacomelli di Trieste, Due crisi a confronto: il Cagliari perde da tre partite, l'Udinese addirittura da otto. In Sardegna hanno cercato la svolta licenziando ...

Lutto Nel mondo del pallone : se ne va l'ultimo pezzo del Grande Torino : 'È un periodo infelice per il mondo del calcio, e in particolare per quello granata il ricordo del Torino Poco più di una settimana fa la morte di Emiliano mondonico, e oggi quella di un altro Grande ...

Il vecchio Mazzarri e il nuovo Gattuso. La domenica Nel pallone : TORINO-INTER , domenica ore 12.30, arbitro Tagliavento di Terni, L'Inter era sembrata il coronamento di una carriera di ottimo manovale della panchina. Walter Mazzarri ci era arrivato dopo una ...

Calcio - dilettanti : i principali match del pallone piacentino Nel week end : Il Calcio dilettanti piacentino è di casa su RADIO SOUND . Segui STADIO SOUND con tutte le emozioni dello sport in diretta. CLICCA QUI PER ASCOLTARCI IN STREAMING CLICCA QUI PER SEGUIRE IN TEMPO REALE TUTTI I RISULTATI DELLA DOMENICA, DALLA D ALLA TERZA CATEGORIA Si torna a giocare dopo la pausa pasquale di domenica scorsa. Ad aprire le danze sarà la ...

Tra rimpianti europei e derby della Lanterna. Il sabato Nel pallone : BENEVENTO-JUVENTUS , sabato ore 15, arbitro Pasqua di Tivoli, Spagna/1 Martedì sera la Juventus ha provato in Champions quello che, probabilmente, proverà il Benevento con lei in campionato. Tanta e ...

Bayern Monaco - Neuer si allena con il pallone : prova a uscire dal tunNel : Ci prova. Manuel Neuer ha ripreso oggi ad allenarsi con il pallone. A 32 anni il portiere del Bayern Monaco prova a ripartire dopo un lungo infortunio che lo ha obbligato a uno stop forzato da oltre ...

Il pallone italiano è nei debiti e il Milan spera Nello zio d'America : Se dovessimo considerare la Serie A un paziente e i bilanci dei 20 club che la compongono il suo stato di salute, diremmo che il termometro segna febbre, non a livelli di allarme, ma nemmeno da ...

Russia 2018 - il pallone Telstar e la mascotte Zabikava volano Nello spazio : Se la mascotte Zabikava è un'idea del figlio dello stesso Artémiev: "Lui è un tifoso di calcio e mi ha chiesto di portare con me questo simbolo della coppa del mondo; per noi sarà uno degli ...

Pallone partita inaugurale mondiali Russia viaggerà Nello spazio : Il Pallone con cui si giocheranno i primi minuti della Coppa del Mondo di Russia 2018 inizierà domani un viaggio nello spazio. “Prendiamo il Pallone e lo riportiamo per la prima partita”, ha detto il cosmonauta Oleg Artemyev dalla stazione spaziale di Baikonur in Kazakistan. Il russo inizierà domani notte un viaggio per la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), che dista circa 400 chilometri dalla terra. A maggio, il suo collega ...

Russia 2018 - il pallone della partita inaugurale viaggerà Nello spazio : La Russia affronterà l'Arabia Saudita il 14 giugno nella partita inaugurale della Coppa del mondo 2018. La partita si disputerà nello stadio Luzhniki di Mosca. La Coppa del Mondo, l'evento sportivo ...

Lega - un banchiere Nel pallone. Miccichè è il nuovo presidente : "Il nostro campionato è unico" : A sentire Miccichè, è ancora «il migliore del mondo». Lui la mette così: «La Spagna ha grandi campioni, Inghilterra e Germania grandi squadre, ma ... continua