Negozi aperti anche il 1° maggio Ma il 59% degli italiani è contrario

(Di lunedì 30 aprile 2018) Domani 1°2018, come ogni anno si celebra la Festa del Lavoro, ma come avviene ormai da diversi anni a questa parte in seguito alle liberalizzazioni entrate in vigore in Italia dal 2012,questa giornata viene accompagnata da numerose polemiche legate soprattutto alla decisione di molti centri commerciali e grandi catene di, di tenere apertonella giornata dedicata ai lavoratori. Sono tanti i lavoratori costretti a recarsi sul posto di lavoroil 1°, nonostante più volte sia emerso come la scelta di liberalizzare gli orari di apertura deinon sia servito, come sperato, a spingere i consumi. A conferma di ciò, in vista del 1°sono arrivati i risultati di un sondaggio condotto da Swg per Confesercenti, che conferma come laranzarisultiall’apertura deidurante le principali festività. Tutto ...