tuttosport

: NBA, Victor Oladipo: 'Indiana si è guadagnata il rispetto di tutti' - SporRadyosuCom : NBA, Victor Oladipo: 'Indiana si è guadagnata il rispetto di tutti' - iviaggidispeedy : NBA, Victor Oladipo: 'Indiana si è guadagnata il rispetto di tutti' - Nba24Official : #nba @VicOladipo è estremamente orgoglioso dei suoi @Pacers -

(Di lunedì 30 aprile 2018) ROMA - I 30 punti cheha messo a referto non sono bastati gliPacers per battere i Cleveland Cavaliers in gara 7 dei quarti di finale . Sulla loro strada i Pacers hanno infatti ...