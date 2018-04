Naruto Ultimate Ninja Storm Trilogy - recensione

La versione Switch di Naruto Shippuden : Ultimate Ninja Storm Trilogy arriverà in occidente : Nella giornata odierna Bandai Namco ha confermato che la versione Switch di Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy arriverà anche in occidente. Come riportato da Dualshockers i giocatori occidentali potranno mettere le mani su questa collection in contemporanea con la loro controparte giapponese, ovvero il 26 Aprile.Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy includerà Naruto: Ultimate Ninja Storm (2008), Naruto: Ultimate Ninja Storm ...

