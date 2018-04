Napoli | raid e colpi di pistola nel pub Mistral | picchiato un 17enne

Napoli - sottomarino nucleare Usa era in porto a marzo. De Magistris : “Non accada più”. Nave ha partecipato a raid in Siria : Il sottomarino nucleare statunitense Uss John Warner era in rada lo scorso 20 marzo nel porto di Napoli. Ma quelle acque, con “la delibera n.609 del 23 settembre 2015” sono state dichiarate “area denuclearizzata“. Lo denuncia il sindaco di Napoli Luigi de Magistris in una nota del Comune rivolta al contrammiraglio Arturo Faraone, Comandante della Capitaneria di porto, in cui ricorda come tali navi non siano ...