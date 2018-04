Napoli | post choc del sindaco De Magistris | Furti di Stato e di calcio | ci

Il Comune di Napoli assume : 150 posti a disposizione - come candidarsi : Buone notizie per chi sta cercando lavoro nel napoletano: il Comune di Napoli assumerà 150 persone attraverso una selezione pubblica per titoli ed esame. I dipendenti assunti...

Juventus - Allegri sbotta in conferenza : la verità sullo spogliatoio post-Napoli - stagione finita per Chiellini : “Chiellini ha terminato la stagione”. Le parole di Massimiliano Allegri sono state abbastanza chiare, in conferenza stampa l’allenatore della Juventus ha svelato le condizioni del difensore della Nazionale, condizioni non certo positive. Il calciatore non sarà presente nelle prossime 4 gare della stagione e dunque salterà anche la finale di Coppa Italia del 9 maggio. Poi altre importanti indicazioni del tecnico della Juventus: “I tifosi ...

Insulti a Napolitano - polizia postale in campo : Roma - La morte non si augura mai a nessuno, nemmeno al peggior nemico, tanto meno se giace in un letto di ospedale in gravi condizioni. E dunque gli Insulti social vomitati dai soliti leoni da ...

Napolitano : la polizia postale indaga su messaggi di insulti e morte : L'incredibile quantità di post, pubblicati a poche ore di distanza dalla notizia del malore che ha colto il presidente emerito, è diventata oggetto di indagine. Il recupero post operatorio dell'ex capo dello Stato, intanto, "sta procedendo al di là delle più ottimistiche previsioni" dicono i medici

Sanità - cardiochiurgo : recupero post operatorio di Napolitano oltre le previsioni : Il “recupero post operatorio” del presidente emerito Giorgio Napolitano “sta procedendo al di là delle più ottimistiche previsioni“. Lo ha riferito Francesco Musumeci, primario di cardiochirurgia dell’ospedale San Camillo di Roma, leggendo l’ultimo bollettino medico. “Questa mattina – ha aggiunto – lo abbiamo visitato, al momento resta in terapia intensiva e nelle prossime 24-48 ore ...

La polizia postale apre un indagine sugli insulti social a Napolitano : La polizia postale ha aperto un'indagine in merito agli auspici di morte e ai pesanti insulti di cui è stato vittima in queste ore il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Sui social, molti utenti hanno commentato la notizia, augurandosi un esito negativo per la sua operazione: un odio condannato all'unanimità dal mondo politico. L'intervento del capo della polizia ...

Universiadi a Napoli - vertice a Roma sui posti letto per gli atleti : All'ordine del giorno la definizione delle soluzioni abitative per ospitare atleti, allenatori e staff che arriveranno da tutto il mondo. Per ora sono definiti circa 2.000 posti letto a Salerno e ...

Medici soddisfatti per il decorso post-operatorio di Napolitano : "Risponde agli stimoli - apre gli occhi" : "La prognosi resta riservata per le prossime 24 ore. Vi faremo sapere mano mano ma siamo molto soddisfatti per il decorso". Così il professor Francesco Musumeci dell'ospedale San Camillo ha descritto il quadro clinico del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, operato d'urgenza nella notte al cuore. "Fare delle previsioni assolute è impossibile, il paziente ha 93 anni", ha aggiunto il chirurgo.I Medici si dicono ...