Napoli | l' attacco è in crisi | così rischia di sfumare lo scudetto

Napoli - mille tifosi salutano la squadra prima della partenza per Torino. Sarri ha scelto : Mertens guiderà l'attacco : Napoli - 'Forza Napoli, non mollare proprio adesso'. I tifosi credono nell'impresa e hanno trasmesso un messaggio di grande carica alla squadra prima della partenza per Torino in vista del big match ...

Probabili formazioni Juventus-Napoli : Dybala a rischio - gioca Douglas Costa? Azzurri col tridente d’attacco : Juventus e Napoli si sfideranno domenica 22 aprile (ore 20.45) nello scontro diretto che vale una grossa fetta di scudetto. Il posticipo della 34^ giornata di Serie A metterà di fronte le prime due della classe separate da quattro punti: i bianconeri cercheranno di sfruttare la spinta dell’Allianz Stadium per conquistare la vittoria e chiudere i conti mentre i partenopei vogliono firmare l’impresa per riaprire tutto a quattro turni ...

Sottomarino Usa che ha sferrato l'attacco in Siria è stato nel porto di Napoli. De Magistris alla capitaneria : "Siamo area denuclearizzata" : La protesta del sindaco all'ammiraglio Faraone per la presenza in rada lo scorso marzo del sommergibile nucleare Uss John Warner

Napoli : De Laurentiis sta con Agnelli - attacco a Collina - : Ma immagino che certi poteri forti che esistono ad ogni livello quindi anche nel mondo del calcio, quindi all'interno della Fifa, della Uefa ovunque, possano rimandare rinviare questo sistema ...

Younes - attacco choc dall'Olanda : «Via da Napoli per Sarri e camorra» : La lunga telenovela che riguarda Amin Younes si arricchisce di un nuovo capitolo. L'ultimo arriva proprio dall'Olanda, dove il tedesco è tornato dopo la breve parentesi praticamente...

Juventus impantanata in casa della Spal : 0-0 - l'attacco fa cilecca - Chiellini va ko. +5 sul Napoli : TORINO - Al Mazza di Ferrara, la Spal ferma la corsa della Juventus e impone lo 0-0 dopo 12 vittorie consecutive dei bianconeri. Applausi per la squadra di Semplici che getta il cuore in campo e ...

De Luca - attacco a de Magistris : «Liberare Napoli dai violenti prima di una tragedia» : «C'è un clima non più tollerabile di violenza a Napoli. È arrivato il momento di parlare chiaro: questo clima va interrotto prima che si trasformi in una tragedia. E...

Asl Napoli Nord - Cisl all'attacco : 'Grave carenza di personale' : Asl Napoli Nord 2, è scontro tra la Cisl e il vertice aziendale. Il sindacato punta l'indice su quella che viene definita la 'sconfortate carenza di personale' e su una serie di difficoltà, acuite '...