Napoli | frecciata alla Juve | Le vittorie con le nostre forze valgono oro

Juventus - Barzagli scatenato : che frecciata al Napoli di Sarri! : La Juventus è reduce dall’entusiasmante successo sul campo del Tottenham, la squadra di Massimiliano Allegri ha staccato il pass per i quarti di finale e si candida ad essere protagonista fino al termine della competizione. Nel frattempo il difensore Barzagli lancia qualche frecciata al Napoli di Sarri come riporta ‘TuttoSport’: “Noi non potremo mai giocare come il Napoli e neanche loro potrebbero giocare come noi, sono ...

Napoli - Sarri non fa drammi per l’eliminazione ma lancia una frecciata a De Laurentiis! : Al termine della sfida vinta con il Lipsia, nel ritorno dei sedicesimi di Europa League, il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, per commentare il successo che però non è bastato per la qualificazione. Non è mancata una frecciata a De Laurentiis: “Abbiamo fatto una sciocchezza enorme all’andata, trattando l’ultimo minuto della gara di andata come fosse l’ultimo minuto di un ...