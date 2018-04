Musica classica | jazz | danza e arte | Ravello Festival 2018 da record

TONY BANKS/ "Five" : l'ex Genesis torna a sfidare la Musica classica : L’irriducibile “Innominato” della musica si libera della coperta di Linus di orchestra, direttori e arrangiatori per andare in trincea come arrangiatore aggiunto. ALESSANDRO BERNI(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 06:23:00 GMT)CECILIA SANCHETTI/ "La terza via": il jazz viandante della musicista romanamusica A MILANO/ Dieci anni di "Rock'n'Roll" in una compilation che celebra la scena alternativa del capoluogo