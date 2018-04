Msc | con ‘Msc Meraviglia’ ad Amburgo al via stagione estiva

meteoweb.eu

: Con l’approdo del “resort galleggiante” di Msc parte il rilancio del turismo crocieristico - CorriereRomagna : Con l’approdo del “resort galleggiante” di Msc parte il rilancio del turismo crocieristico - EquestreTourET : #Germania, #Danimarca, #Svezia, #Estonia, #Russia a bordo della MSC PREZIOSA 8 giorni 7 notti da Kiel Imbarco: KIE… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Roma, 30 apr. (AdnKronos) – ‘Msc Meraviglia’ ha celebrato la tradizionale cerimonia del maiden call presso il porto di, dando inizio alla nuovain Nord Europa. Durante il tradizionale scambio dei crest, alla presenza di Frank Horch, Senatore della città di, dei rappresentanti dei Porti e delle altre istituzioni, dei media e travel partner, MSC Crociere, la più grande compagnia crocieristica a capitale privato nel mondo e per il terzo anno consecutivo brand leader del settore in Europa, ha annunciato che Msc Grandiosa sarà varata adil 2 novembre 2019. ‘Siamo lieti di annunciare – ha detto Pierfrancesco Vago, executive chairman di MSC Cruises – che il varo di MSC Grandiosa avverrà qui ad. Dal nostro ultimo varo in Germania, quello di MSC Magnifica nel 2010, abbiamo intrapreso un percorso di forte crescita e i ...